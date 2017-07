Politik Ensdorf

Wolfsbach. (azd) "Wenn im Januar die neue Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum in Amberg in Betrieb geht, dann kann ich sagen, ich habe wesentlich an dieser positiven Entwicklung mitgewirkt". Dies betonte Richard Gaßner, SPD-Fraktionssprecher im Bezirkstag, bei einer Mitgliederversammlung des Ortsvereins im Gasthaus Schützenheim.

Sie schüren die Zukunftsängste der Menschen. Brigitte Bachmann, stellvertretende Landrätin und Bürgermeisterin der Gemeinde Birgland über Rechtspopulisten

Vorsitzender Hans Ram blickte zurück auf die Klausurtagung der SPD-Gemeinderats- und Vorstandsmitglieder, bei der darauf hingewiesen wurde, "dass bauwilligen jungen Gemeindebürgern eine Möglichkeit geboten werden soll, in der Gemeinde zu bleiben".Johann Eichenseer, Fraktionssprecher der SPD im Gemeinderat, verwies auf weitere Vorschläge wie Verbesserung der Versorgungsmöglichkeit und Barrierefreiheit für den Wittelsbachersaal und die Investition in einen Bauhofneubau "um dessen Effizienz zu erhöhen", hin. Er beklagte, dass bereits genehmigte Bauvorhaben nicht abgeschlossen werden, und daher "bereitgestellte Gelder von Jahr zu Jahr geschoben werden müssen".Gaßner führte weiter aus, dass im Bereich der psychiatrischen Versorgung in der Oberpfalz laufend das Angebot erweitert werde. So seien in der vergangenen Sozialhilfeausschuss-Sitzung sechs weitere Plätze für die Region Auerbach für eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen genehmigt worden. Zudem die Errichtung einer ambulant betreuten Forensischen Wohngemeinschaft mit sechs Plätzen und die Errichtung einer Interdisziplinären Frühförderaußenstelle in der Trägerschaft der Lebenshilfe. Bei der Denkmalpflege erhalte Rieden einen Zuschuss für die Wieskirche und die Pfarrei Ebermannsdorf für die Sanierung der Filialkirche St. Johannes.Brigitte Bachmann, stellvertretende Landrätin und Bürgermeisterin der Gemeinde Birgland, berichtete vom Landesparteitag der SPD in Schweinfurt und vom Bundesparteitag in Dortmund, an denen sie als Delegierte teilgenommen hatte.Als Mitglied im SPD-Arbeitskreis Europa in Regensburg gab sie sich überzeugt, dass Rechtspopulisten zwar oft richtige Fragen stellten, aber falsche Antworten gäben. "Sie schüren die Zukunftsängste der Menschen", betonte Bachmann. In geheimer Wahl wurden Johann Eichenseer und Hans Ram zu Delegierten der Stimmkreiskonferenz zur Landtags- und Bezirkstagswahl gewählt.