Politik Ensdorf

02.05.2018

16

0 02.05.201816

Der Name ist etwas sperrig: Die "Konstituierungsurkunde des Rates für nachhaltige Entwicklung des Landkreises Amberg-Sulzbach" hat stellvertretender Landrat Hans Kummert im Kloster Ensdorf unterzeichnet.

Beim ersten Treffen 2016 waren Arbeitsgruppen gebildet worden. "Deren Ergebnisse und die Umsetzung dieser Flaggschiffprojekte für die Kommunen und ihre Bürger haben wir heute beraten", erklärte der für den Nachhaltigkeitsrat verantwortliche Manfred Lehner. In der Urkunde sei festgelegt, dass der Rat "Beiträge zur Fortentwicklung der lokalen Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet, konkrete Projekte vorschlägt, zu aktuellen Nachhaltigkeitsfragen Stellung nimmt und den gesellschaftlichen Dialog zur nachhaltigen Entwicklung im Landkreis fördert."Gero Wieschollek stellte als externer Moderator die erarbeiten fünf Flaggschiffprojekte vor. Das erste heißt Klima und Energie, wozu auch intelligente Fuhrparklösungen (Carsharing) gehören. Der soziale Zusammenhalt mit Schulungen zur Nachhaltigkeit ist ein weiteres. Auch Wirtschaft und Tourismus stehen mit der Einrichtung eines Regional-Managements auf der Agenda. Als viertes seien Gerichte nur aus regionalen Produktion genannt. Als fünftes Projekt wird eine Weiterbildungsmesse für wichtig erachtet.Peter Braun, Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags, betonte, die Kommunen würden die Maßnahmen gern umsetzen "denn die Ergebnisse kommen jedem Bürger zugute". Der Vorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion, Stefan Braun, nannte die Flaggschiffprojekte einen guten Begriff, "da wir alle in einem Boot sitzen". SPD-Fraktionsvorsitzender Winfried Franz sagte: "Heute wurden Brückenpfeiler gesetzt, von denen der gesamte Landkreis profitieren wird." Ein Regionalmanager sei zielführend. Für die Freien Wähler merkte Peter Dotzler an: "Unsere Aufgabe ist es, die Nachhaltigkeit bemerkbar und selbstverständlich zu machen." Wichtig sei die Bürgerbeteiligung. Marianne Mimler-Hofmann stellte für die Grünen fest, die Flaggschiffprojekte könnten deren Programm sein. "Wir sind mit ganzem Herzen dabei," sagte Michael Birner (ÖDP). Wichtig sei es, diese Ideen in die Öffentlichkeit, zu den jungen Leuten, zu tragen, "denn sie sind es, die nach uns kommen." Hans-Jürgen Reitzenstein (FWS/FDP) nannte die Projekte "ein Leitbild für unseren Landkreis."