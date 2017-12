Politik Ensdorf

08.12.2017

08.12.2017

Thomas Hollweck vom Büro HC Plan und Bau stellt im Gemeinderat Planskizzen vom Neubau einer Bauhofhalle vor. Als Standort vorgesehen ist für das 24 mal 15 Meter große Gebäude der Platz unterhalb des jetzigen Bauhofs. Die Halle in Massivbauweise mit Satteldach würde sich gut in die Umgebung einfügen. Anders sieht es mit den zwei Salzsilos aus.

Diese Vorratsbehälter sind gegenüber der Halle unterhalb des Spielplatzes vorgesehen. Die zwölf Meter hohen, 150 Tonnen Salz fassenden Silos passen nach Meinung vieler Gemeinderäte nicht ins Ortsbild. Doch wohin damit? Als alternativen Standort schlugen Werner Scharl und Karl Roppert den Platz zwischen Feuerwehrhaus und Friedhof vor, wozu Thomas Hollweck eine 3D-Animation erstellen wird.Bürgermeister Markus Dollacker, der bereits im Vorfeld andeutete, dass das vorgestellte Konzept keine Ideallösung sei, rief die Räte dazu auf, bei der Standortsuche mitzuhelfen. Nach Aussage von Hollweck würde der neue Bauhof zwischen 500 000 und 700 000 Euro kosten, was die Gemeinde alleine stemmen müsste, da es keine Förderung gibt.Für den Neubau der neuen Kinderkrippe wurde der Auftrag für hochwertige Holz-Aluminium-Fenster und -Türen an den günstigsten Anbieter, die Firma Weinfurtner Fenstertechnik (Rieden), für 56 936 Euro vergeben. Den Auftrag für eine neue Tragkraftspritze der Feuerwehr Ensdorf erhielt für 11 997 Euro die Firma Ludwig Feuerschutz (Bindlach). Zurückgestellt wurde der Antrag der Ensdorfer Wehr zum Kauf eines Funkgerätesatzes (5801 Euro) im Vorgriff auf das zweite mittlere Löschfahrzeug. Nach Ansicht der Mehrheit der Räte gibt es noch Klärungsbedarf hinsichtlich der Frage, ob das gemietete LF 8 in Besitz der Wehr bleiben kann oder nicht.Einstimmig winkte das Gremium die Gebietsänderung im Bereich des Marktes Rieden und der Gemeinde Ensdorf im Zusammenhang mit der Auflösung des einst gemeindefreien Gebiets Hirschwald durch. Demnach bekommt die Nachbarkommune knapp 5000 Quadratmeter Grund mitten im Hirschwald. Keine Einwände erhob der Rat gegen die Anhörung der Gemeinde Kümmersbruck für die öffentliche Auslegung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Siedlerstraße I. Auch die Bauvoranfrage von Dominik Ernst (Neubau Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage in der Nähe Hütberg in Wolfsbach) wurde positiv beschieden.In seinen Bekanntgaben informierte Bürgermeister Markus Dollacker, dass die Hotspots in Wolfsbach beim Feuerwehrhaus und in Ensdorf im Bereich des Klosters eingerichtet sind. Gute Nachricht hatte er für Friedhofsbesucher in Ensdorf, wo nun die Toilette wochentags auch im Winter geöffnet werden kann. Renate Kastl bemängelte, dass es im Friedhof in Wolfsbach noch immer keinen Strom gibt. Auf Nachfrage von Karl Roppert erklärte Dollacker, dass die Lampen zum Sportheim mit neuen Batterien versehen werden.