Politik Ensdorf

03.08.2017

6

0 03.08.2017

"Wir müssen als politisch Interessierte unser Augenmerk darauf haben, was zur CO2-Reduzierung im Landkreis passiert": Das betonte Bezirksrat Richard Gaßner bei einer Sitzung des SPD-Kreisvorstands im Fürstensaal in Ensdorf. Als Vorsitzender des Fördervereins des Zentrums für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN) ist es ihm ein Anliegen, dessen Arbeit noch bekannter zu machen und die Bürger zum Stromsparen zu motivieren.

"Weniger verbrauchen - besser nutzen - anders erzeugen" ist das Motto des ZEN, zu dem vor kurzem als neuer Klimaschutzkoordinator des Landkreises Joachim Scheid gekommen sei. Dem Förderverein, der neben vielen anderen mit seinem Stellvertreter, dem Energieberater Benjamin Standecker, einen beruflichen Profi in seinen Reihen habe, sei auch die umweltbildende Arbeit mit den Schulen wichtig.Gaßner erwähnte weitere Angebote des ZEN, von den Stromspar-Checkern bis zum Reparatur-Café. Das ZEN sieht es laut Gaßner als seine Aufgabe, Infos zum Energieeinsparung zu vermitteln - "aber da muss man manchmal wie ein kleiner Missionar unterwegs sein". Dazu gehöre, Sonnenenergie- und Windkraftnutzung auszubauen, "denn der Kapitalabfluss aus unserer Region für Energie sowohl bei Strom, Heizung und Benzin ist enorm". Es gebe noch viele freie Dächer für Photovoltaikanlagen. Bei der Windkraft sieht Gaßner die Abstands-Regelung (10H) sehr kritisch. Und "der Bau von Stromtrassen ist das Ergebnis einer verfehlten Energiepolitik". Angesprochen wurde beim Termin auch die notwendige Infrastruktur, um mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen.Bei der anschließenden SPD-Vorstandssitzung berichtete Hans Ram (Ensdorf), dass die Ortsvereine des unteren Vilstals zur Veranstaltung mit Martin Schulz am Freitag, 8. September, einen Bus chartern. Hermine Koch (Hahnbach) lud zum Besuch des Frohnbergfests am Donnerstag, 17. August, ab 18 Uhr ein. Das Ferienprogramm der Jusos Kümmersbruck ist laut Jessica Ehrensperger unter 0172/8 73 77 32 zu erhalten, das der Schnaittenbacher von Verena Pürner beim Blumenzwerg.