Politik Ensdorf

24.01.2018

5

0 24.01.2018

Sie haben sich als kommunale Mandatsträger verdient gemacht: Dafür gibt es für Renate Kastl und Johann Eichenseer die Dankurkunde des Staatsministers des Inneren. Bürgermeister Markus Dollacker überreicht die Auszeichnung.

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung in Ensdorf gab es für langjähriges verdienstvolles Wirken als Gemeinderat eine kleine Ehrung: Renate Kastl und Johann Eichenseer bekamen die Dankurkunde des Innenminister. In der Laudatio betonte Dollacker, dass Renate Kastl seit 1996 dem Gemeinderat angehört, seit fast 16 Jahren die Gemeinde im Schulverband vertritt und sich seit 2008 auch um die Belange des Wasserzweckverbandes Wolfsbach-Theuern kümmert."Gerade die sozialen Themen in allen Bereichen liegen der Gemeinderätin am Herzen", sagte Dollacker. Kastl möchte die Unterstützung von gemeinnützigen Aktivitäten in der Gemeinde berücksichtigt wissen, was sie auch durch ihr Engagement in Vereinen und bei der Ortsverschönerung unterstreiche. Auch Johann Eichenseer ist seit 1996 Gemeinderat und seit kurzem Fraktionssprecher. Sein Fachwissen aus Bau und Elektro bringe er mit ein. "Soziale Gerechtigkeit ist stets bei ihm im Vordergrund bei Entscheidungen im Gremium", hob der Bürgermeister hervor.Die Räte vergaben bei der Sitzung für den Neubau der Kinderkrippe den Auftrag für die Gewerke Heizung und Sanitär an die Firma Simon Haustechnik (Ammerthal) zum Angebotspreis von 127 031 Euro. Dieses liege rund 15 Prozent über der Kostenschätzung.Den Auftrag für Planungs- und Beratungsleistungen zur Erstellung eines FTTB-Masterplans für die bedarfsgerechte Netzplanung über die Anbindung eines jeden Gebäudes der Gemeinde mit Glasfaser bekam für 11 367 Euro die Firma IK-T Manstorfer und Hecht aus Regensburg. Keine Einwände hatte das Gremium gegen den Bebauungs- und Grünordnungsplan für das allgemeine Wohngebiet "Untere Leite I" in Haselmühl.Nachdem das zur Zeit von der Feuerwehrschule Regensburg ausgeliehene Fahrzeug der Ensdorfer nur mehr bis Ende des Jahres zur Verfügung steht, zog die Feuerwehr den Antrag zur Beschaffung eines Funkgerätesatzes im Vorgriff auf das zweite Mittlere Löschfahrzeug zurück.Wolfsbach weise trotz des neuen Sendemasts der Telekom immer noch eine desolate Mobilfunkanbindung auf, erklärte Johann Eichenseer. "Thanheim auch", so Roland Müller. Dies sei kein tragbarer Zustand, die Verwaltung solle bei der Telekom intervenieren, sagte Eichenseer.