20.09.2017

Eine längere Diskussion gab es im Ensdorfer Gemeinderat. Es ging um die Neugestaltung der Fußwege im örtlichen Friedhof. Und darum, ob für die Fachplanung, Ausschreibung und die spätere Bauüberwachung ein Ingenieurbüro beauftragt werden soll. Die Verwaltung hatte das vorgeschlagen.

Schweinemast: Gericht weist Ablehnung zurück In seinen Bekanntgaben informierte Bürgermeister Markus Dollacker, dass die Neugestaltung des Pausenhofs der Mittelschule mit Ausgaben von 22 700 Euro um 4000 Euro billiger war als geplant. Um das Parkproblem beim Seniorenheim zu lösen, werde derzeit der Grünstreifen an der Hauptstraße gegenüber dem Seniorenheim vermessen. Probleme bereite die Entwässerung, da das Oberflächenwasser in Richtung Ortsmitte läuft. Wie Dollacker weiter mitteilte, hat das Verwaltungsgericht Regensburg entschieden, dass der Ablehnungsbescheid für die Schweinemast-Anlage in der Nähe von Uschlberg zurückgenommen werden soll. Das Bauvorhaben sei demnach genehmigungsfähig. Allerdings muss der Antragsteller fehlende Unterlagen nachreichen, um durch Nachbesserungen die Auflagen zu erfüllen. (tra)

Gemeinderat Einstimmig nachträglich genehmigt hat der Ensdorfer Gemeinderat die Mehrkosten für die Klärschlammentsorgung der Abwasserbeseitigungsanlage Hofstetten. Der Klärschlamm wurde hier erstmals entsorgt, wobei 100 Kubikmeter anfallender Klärschlamm zugrundegelegt wurde. Tatsächlich mussten 456 Kubikmeter entsorgt werden: Damit stiegen die Kosten von etwa 9500 auf über 20 000 Euro.



Einigkeit herrschte auch bei der Zustimmung zum Kauf eines neuen mittleren Löschfahrzeugs für die Feuerwehr Wolfsbach. Diese will ihr Fahrzeug ohne Zusammenarbeit mit einer Partnerfeuerwehr beschaffen. Der Feuerwehr-Verein erstattet der Gemeinde den Betrag des dadurch wegfallenden erhöhten Zuschusses von 8000 Euro. Die Feuerwehr Ensdorf erhält eine neue Tragkraftspritze, die auch im geplanten neuen mittleren Löschfahrzeug mitgeführt werden kann. Für das über 11 000 Euro teure Gerät erhält die Gemeinde 4700 Euro an Zuschüssen.



Keine Einwände hatten die Räte gegen folgende Anhörungen: Gemeinde Ebermannsdorf für den Bebauungsplan "Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Ebermannsdorf", Neufassung des Kapitels "Verkehr" des Regionalplans Region Oberpfalz-Nord, Fortschreibung der Regionalplankapitel "Bildungs- und Erziehungswesen, kulturelle Angelegenheiten" und "Gesundheits- und Sozialwesens" des Regionalplans der Region Oberpfalz-Nord und Stadt Schwandorf für den Bereich des Gewerbegebiets Sitzenhof "Waldfabrik". (tra)

Bürgermeister Markus Dollacker meinte, dass eine Sanierung ohne fachliche Planung nicht zu stemmen sei. Ein einfaches Leistungsverzeichnis reiche hier nicht. Dazu gebe es einfach zu viele Unwägbarkeiten. Die Gefahr teurer Nachträge bei fehlerhafter Ausschreibung sei damit enorm.Die Baukosten werden auf 90 000 Euro geschätzt. Außerdem soll eine Grabstätten-Vermessung für etwa 2000 Euro stattfinden. Die Honorarkosten würden etwa 28 000 Euro betragen.August Berschneider und Achim Hantke sind der Ansicht, dass man für dieses Vorhaben kein Planungsbüro benötigt. Hermann Trager dagegen plädierte dafür, ein solches einzuschalten. Schließlich handle es sich um einen öffentlichen Bereich und nur so seien eine ordentliche Ausschreibung und Finanzierung gewährleistet. Bei drei Gegenstimmen wurde der Auftrag an das Ingenieur-Büro Albert Geitner aus Hohenkemnath vergeben. Der Auftrag für die Genehmigungsplanung und spätere Bauüberwachung zum Neubau einer Bauhofhalle wurde an das Planungsbüro HC Plan und Bau in Rieden vergeben. In der Klausur und den Haushaltsberatungen 2017 war dem bereits grundsätzlich zugestimmt worden. Für diese Maßnahme lag ein Antrag der CSU-Fraktion vor: Sie plädiert dafür, bereits in diesem Jahr mit den Planungen zu beginnen, wenn absehbar ist, dass Haushaltsmittel nicht in voller Höhe benötigt werden.