Politik Ensdorf

27.11.2017

27.11.2017

Der CSU-Ortsverband Ensdorf stellt an die Gemeinde einen Antrag auf Planung und zügige Errichtung eines neuen Bauhofes. Der bisherige ist in die Jahre gekommen und außerdem zu klein. Geräte und Ausrüstungen sind an mehreren verschiedenen Orten untergebracht. "Ein neuer Bauhof ist dringend notwendig, damit etwa der neue Unimog mit den diversen Anbaugeräten nicht im Freien stehen müssen", argumentiert der Vorstand.

Die CSU informierte sich nun in Traßlberg über den neuen Bauhof der Gemeinde. Bürgermeister Franz Birkl führte die Delegation durch die Hallen, Sozial- und Technikräume. Besichtigt wurde auch die beheizte und 13 mal 6 Meter große Waschhalle, in der Gemeindearbeiter nach Bedarf Fahrzeuge und Geräte waschen und im Winter trocknen können.Die Hallenwände sind aus Trapezblech, das Dach isoliert. Die ganze Halle ist gepflastert, um eventuelle Änderungen leichter vornehmen zu können. Sie ist freitragend ausgeführt, eine Seite offen mit Toren. In einer zweiten, 36 mal 13 Meter großen Halle in Stahlkonstruktion ist ein durch Holzbohlen abgetrenntes Salzlager mit einer Kapazität von zwei Lastzügen integriert. Laut Birkl beliefen sich die Gesamtkosten auf rund 350 000 Euro. Er hob seine guten Erfahrungen bei Ausschreibung und Bauaufsicht durch die kommunale Fachberatung (KFB) hervor.Die CSU Ensdorf fordert, dass das Bauhofproblem möglichst rasch behoben wird. Die Planung müsse rasch in Auftrag gegeben und Mittel für den Neubau im Haushalt 2018 bereitgestellt werden. Als Standort favorisiert die CSU den Platz unterhalb des Rathauses, anstelle des bisherigen alten Bauhofes.Der Vorteil dabei: Sozial- und Sanitärräume sind bereits im Rathaus vorhanden. Außerdem soll nach CSU-Meinung die Ausrichtung des Gebäudes möglichst so erfolgen, dass die Nutzung einer Photovoltaikanlage möglichst wirkungsvoll ist.