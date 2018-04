Sport Ensdorf

Mit einer großartigen kämpferischen Leistung rang die ersatzgeschwächte DJK Ensdorf den Tabellenzweiten aus Pfreimd nieder. Nach drei Minuten zirkelte der beste Pfreimder Dennis Lobinger einen Freistoß aus 25 Meter an den Querbalken. Wenig später die Führung für die Platzherren durch den starken Matthias Dotzler, der eine Vorlage von Sebastian Siebert konsequent nutzte (6.). Die Antwort der spielerisch überlegenen Naabtaler ließ nicht lange auf sich warten, Dennis Lobinger lochte nach einem Abpraller (12.) zum 1:1 ein. Demselben Akteur gelang zehn Minuten später mit einem fulminanten Weitschuss in den Winkel der Führungstreffer für den Gast. In der 29. Minute der 2:2-Ausgleich durch DJK-Torjäger Sebastian Hummel, der eine Vorlage von Christian Kleber verwandelte.

In der zweiten Hälfte war Pfreimd das spielbestimmende Team. DJK-Keeper Max Hauer verhinderte mit einer Weltklasseparade nach einem Kopfball von Max Mischinger einen Rückstand seines Teams. Und nur 60 Sekunden später klärte ein DJK-Abwehrspieler auf der Linie. Umso überraschender das umjubelte 3:2 für die Truppe von Coach Christof Schwendner durch Sebastian Siebert, der dem Gästetorhüter aus 16 Metern keine Chance ließ. Danach versuchte der Tabellenzweite alles, um die Niederlage zu verhindern, doch die über sich hinauswachsenden Ensdorfer ließen keine klare Tormöglichkeit mehr zu.DJK Ensdorf: Hauer, Dotzler, Reinwald (78. Eberhardt), Reinhardt, Stefan Trager, Tobias Westiner, Kleber (68. Bauer) Hummel, Andreas Weiß, Siebert (86. Bär), GrabingerSpVgg Pfreimd: Bergmann, Prey, Schmid, Schön (78. Gottfryd), Schießl, Most, Dennis Lobinger, Bastian Lobinger, Mischinger, Herzog, Zeus (68. Sebald)Tore: 1:0 Dotzler (6.), 1:1/1:2 Dennis Lobinger (12./22.), 2:2 Hummel (29.), 3:2 Siebert (65.) - Gelb-Rot: (75.) Hummel (Ensdorf) - SR: Thomas Gebhardt (DJK-SV Rettenbach) - Zuschauer: 150