Sport Ensdorf

21.07.2017

Am Kirchweihsamstag, 22. Juli, um 15 Uhr startet die DJK Ensdorf in die neue Bezirksligasaison. Gegner ist der Aufsteiger SV Inter Bergsteig Amberg. Die Gäste aus Amberg schafften über die Relegation (2:1 gegen SpVgg Weiden II) den Aufstieg in die Bezirksliga.

Mit dem Rückenwind des Aufstiegs und der dadurch entstandenen Euphorie will die Truppe von Trainer Markus Kipry auch in höheren Liga eine gute Rolle spielen und natürlich beim Auswärtsspiel in Ensdorf dafür die Grundlage schaffen.Die Voraussetzungen sind gut, denn zu dem ausgeglichenen Kreisliga-Kader konnte mit Rückkehrer Matthias Schmidt in der Offensive eine echte Verstärkung hinzugewonnen werden.Die Vorbereitung verlief für Inter von den Ergebnissen her gesehen nicht optimal, doch das ist Schnee von gestern. Der Aufsteiger wird für die DJK sicherlich ein unangenehmer Gegner, welcher der Mannschaft um DJK-Kapitän alles abverlangen wird.In Ensdorf weiß man nicht so recht, wo man derzeit steht. Gegen den Kreisklassisten SpVgg Ebermannsdorf (6:0) und die Kreisligisten Türk Genclik Regensburg (5:2), TuS Rosenberg (3:0) und SV Freudenberg (4:1) wurden in der Vorbereitung klare Siege eingefahren, gegen den Landesligisten SV Neukirchen Hl. Blut musste man jedoch eine deftige Niederlage (1:5) einstecken.Ziel ist natürlich, im Heimspiel mit einem vollen Erfolg in die Punkterunde zu starten. Dazu fordert DJK-Coach Christof Schwendner von seinen Jungs "von Beginn an eine aggressive Spielweise, nicht nur Defensivbereich, sondern auch in der Offensive". Personell kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen, denn bis auf den Langzeitverletzten Daniel Schmidt stehen alle Mann zur Verfügung.Da die Reserve nicht spielt, stehen 18 Spieler im Aufgebot, unter anderem die Neuen Christian Kleber, Jonas Reinwald und Thomas Weiß sowie Tobias Westiner, der in der Vorbereitung durch gute Leistungen überzeugte.