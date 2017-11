Sport Ensdorf

Lohr am Main ist immer eine Reise wert, dachten sich die Ensdorfer Judokas und machten sich auf in die Geburtsstadt von Schneewittchen. Im Spessart fand das in weiten Teilen Deutschlands hoch geschätzte 4. Schneewittchen-Wanderpokal-Turnier statt. Mit knapp 270 Kämpfern aus Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, und Rheinland-Pfalz, war das Turnier erneut sehr gut besucht.

In der Altersklasse U10 erkämpfte sich Franziska Fleischmann -30 kg, den dritten Platz. Victor Wilhelm erreichte in der Klasse bis 24 kg den Bronzerang. Der dritte Vilstaler Starter in der U10, Felix Faulhaber (-34 kg) gewann alle vier Begegnungen vorzeitig mit der Höchstwertung Ippon und holte das erste Gold für Ensdorf.Bei den Mädels der U12 vertraten Laura Götz und Jana Waldmann die Farben der DJK. Laura erreichte in der Klasse -36 kg den dritten Platz. Bei Jana lief es wieder gewohnt souverän mit ihrem 13. Turniersieg in diesem Jahr und ebenfalls Gold. Die Jungs in der U12 waren mit Milan Holliday und Luis Pirzer am Start. Luis zeigte bis 34 kg ebenfalls sein außergewöhnliches Talent und holte nach vier Siegen seinen 9. Turniersieg in 2017 und damit das dritte Gold. Milan (-42 kg) gewann seine vier Kämpfe und holte Gold. Emilie Marschall und Natascha Lauber wurden in der Altersklasse U15 bis 48 kg eingewogen. Natascha, amtierende Süddeutsche Meisterin, gewann alle Kämpfe vorzeitig und sicherte sich Platz eins. Milena Fertsch, sicherte sich (-52kg) nach ihren Siegen ebenfalls Gold. Die beiden Jungs der U15, Petr Jurovich und Andre Fruth gewannen ebenfalls alle Kämpfe. Andre setzte sich in einer 16er Liste und in den mitreißenden Finalkämpfen durch.Der letzte Starter an diesem Tag für die DJK Ensdorf, Jakob Heinze zeigte in der U18 bis 73 kg beherzte Kämpfe, die an Spannung nicht zu überbieten waren. Gewaltig angefeuert von allen DJK Athleten, holte er nach drei tollen Siegen das neunte Gold an diesem Tag. Das Gesamtergebnis von zwölf Medaillen bestätigte wieder einmal die beeindruckende Trainer- und Coachingleistung von Manfred Schmid.Am kommenden Wochenende findet in Neunburg vorm Wald die Top Ten des Judobezirks statt.