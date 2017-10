Sport Ensdorf

01.10.2017

4

0 01.10.2017

Nicht wiederzuerkennen war die DJK Ensdorf im Vergleich zum letzten Bezirksligaspiel in Kulmain. Nach einem vorsichtigen Beginn steigerte sich die Truppe von Coach Christof Schwendner im Landkreisderby gegen den SV Sorghof immer mehr und belohnte sich mit einem klaren und auch in der Höhe verdienten Sieg.

Für einen ersten Aufreger in der schnellen Partie sorgte in der 17. Minute Bastian Windisch, der nach Freistoß von Sebastian Hummel per Kopf verlängerte, aber am reaktionsschnellen SV-Torhüter Michael Götz scheiterte. Zehn Minuten später hatten die Vilstaler Glück, als Keeper Markus Pangerl eine Kopfball-Bogenlampe von Udo Hagerer an die Latte lenkte.Nach einer halben Stunde zielte der agile Johannes Luschmann nach schöner Vorlage des überzeugenden Matthias Dotzler knapp neben das SV-Gehäuse. Kurz darauf das 1:0 durch Sebastian Siebert, der eine schöne Flanke von Julian Trager unhaltbar einköpfte. Wenig später drehte DJK-Keeper Markus Pangerl einen Schuss von Tim Doschat um den Pfosten. Auf der Gegenseite zielte Sebastian Siebert aus aussichtsreicher Position neben den Kasten (42).Nach dem Wechsel wurde die Überlegenheit der Platzherren immer größer. Zunächst konnte die DJK ihre guten Tormöglichkeiten jedoch nicht nutzen. Ein strafstoßwürdiges Foul an Johannes Luschmann übersah der Schiri (48.), einen Luschmann-Schuss wehrte Sorghofs Schlussmann glänzend ab (63.) und ein Dotzler-Geschoss strich knapp über den SV-Querbalken (64.).In der 75. Minute dann das hochverdiente 2:0 durch Julian Trager, der ein Gastgeschenk des ansonsten fehlerlos haltenden SV-Torhüters dankend annahm. Sieben Minuten später sorgte der starke DJK-Spielmacher auch für das 3:0, als er eine tolle Vorlage von Sebastian Siebert souverän verwandelte. Die einzige nennenswerte Torchance der Gäste in Durchgang zwei vereitelte der DJK-Keeper, der den Drehschuss von Udo Hagerer glänzend parierte (89.).DJK Ensdorf: Pangerl, Thomas Weiß, Dotzler, Fabian Westiner (87. Tobias Westiner), Hummel, Andreas Weiß, Grabinger, Julian Trager (87. Reinwald), Siebert, Luschmann (75. Kleber), WindischSV Sorghof: Götz Michael, Rudlof (50. Wölker), Nutz (73. Kuscuoglu), Kraus, Siegert, Hagerer, Meyer, Doschat, Götzl, Regler (50. Ertl), SteinerTore: 1:0 Sebastian Siebert (34.), 2:0/3:0 Julian Trager (75./82.) Zuschauer: 110 - SR: Markus Haase (ASV Burglengenfeld)