Sport Ensdorf

19.11.2017

2

0 19.11.2017

Schmidgaden. Die Wetterbedingungen waren beim Spiel des 1. FC Schmidgaden gegen die DJK Ensdorf nicht optimal, was sich auch auf die Anzahl der Zuschauer auswirkte. Die DJK Ensdorf kam mit dem tiefen Rasen besser zurecht und nahm das Spiel von der ersten Minute an in die Hand. Ensdorf konnte durch die aggressive Spielweise sehr viele Zweikämpfe für sich entscheiden und sich die eine oder andere Torchance erarbeiten.

Daneben und drüber

Hektisch und hart

Trotzdem verstand es Schmidgaden geschickt, die Räume immer wieder eng zu machen. Nach einem schönen Zuspiel lief Sebastian Hummel in der 27. Minute allein auf das Schmidgadener Tor zu und verzog nur knapp am langen Pfosten. Stefan Trager von der DJK Ensdorf schoss in der 29. Minute nach einer zu kurzen Abwehr des Schmidgadener Torwarts aus etwa 16 Metern knapp über das Tor.Danach bekam Schmidgaden das Spiel etwas besser in Griff und war ebenbürtig. Umso ärgerlicher war die 0:1-Führung durch Ensdorf in der 32. Minute, als Stefan Trager nach einem Freistoß nahe der rechten Eckfahne fast unbedrängt einköpfen konnte.Auch in der zweiten Halbzeit begann Ensdorf weiter sehr druckvoll und hatte bereits in der 46 Minute einen Torschuss aus 16 Metern, den Sebastian Hummel knapp übers Tor hämmerte. Doch nach fünf Minuten hatte Schmidgaden das Spiel wieder im Griff und erarbeitete sich ebenfalls einige Torchancen. Mitte der zweiten Halbzeit wurde das Spiel hektischer und härter und es gab viele Zweikämpfe im Mittelfeld.Als Matthias Dotzler in der 88. Minute nach einer Ecke wiederum mit einem Kopfball das erlösende 0:2 für Ensdorf erzielte, war die Partie entschieden.1. FC Schmidgaden: Deichl, Spindler, Polleti, Probst, Böhm, Deml, Werner (83. Zinger), Gatsas, Neidl, Stano, Stammler (60. Schmidl)DJK Ensdorf: Pangerl, Dotzler, Fabian Westiner, Stefan Trager, Tobias Westiner, Kleber (71. Bauer), Hummel, Grabinger, Julian Trager, Sebastian Siebert, Windisch (44. Reinwald)Tore: 0:1 (31.) Stefan Trager, 0:2 (88.) Matthias Dotzler - SR: Matthias Ehlich (TSV Mehlmeisel) - Zuschauer: 50