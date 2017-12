Sport Ensdorf

19.12.2017

37

0 19.12.201737

Christof Schwendner verlängert als Trainer um eine weitere Saison beim Fußball-Bezirksligisten DJK Ensdorf. "Der Zusammenhalt ist so großartig, hier muss man einfach bleiben." Der 46-jährige Übungsleiter verkündete auf der Weihnachtsfeier, dass er ein weiteres Jahr bei der DJK Ensdorf bleiben wird. Vorausgegangen waren Gespräche mit Spielern und Abteilungsleitung, die ihn dazu bewogen haben, eine siebte Saison in Ensdorf anzuhängen, wie der 45-jährige C-Lizenzinhaber betonte. "Sowohl die Verantwortlichen im Verein als auch die Mannschaft selbst haben mir zu verstehen gegeben, dass sie gerne mit mir weiterarbeiten möchten. Wenn man als Trainer so etwas hört, macht das einem die Entscheidung sehr leicht", teilte Schwendner mit. Die DJK-Spieler haben die Neuigkeit mit großer Freude aufgenommen. Mit dem derzeitigen vierten Tabellenplatz kann man ganz zufrieden sein, jedoch wäre mit einem Sieg mehr auch der zweite Platz möglich gewesen.

Richtungsweisend für den finalen Erfolg in der Saison 17/18 sind die beiden Nachholspiele gleich im Frühjahr 2018 gegen den erstplatzierten SV Hahnbach und den zweitplatzierten SpVgg Pfreimd. Kommt das Team nach der Vorbereitung stark aus der Winterpause und kann gleich in den beiden Heimspielen ihre gewohnte Stärke ausspielen, wird es ein spannendes Finish im Kampf um die ersten Plätze geben. Ausschlaggebend für sein Bleiben ist der noch nie da gewesene Zusammenhalt in der Mannschaft sowie im Verein, auf und auch neben dem Platz. Hinzu kommt, dass mit den jungen Spielern Christian Kleber, Daniel Bauer, (beide könnten noch A-Jugend spielen) sowie Luca Hofmann und Jonas Reinwald hungrige und talentierte Spieler auf einen Platz in der Bezirksliga-Elf lauern und auch schon viele Einsatzzeiten vom Trainer bekommen haben.Ebenfalls hat Co-Trainer Gerd Grabinger für eine weitere Saison zugesagt. Das ist auch nötig, ist doch Cheftrainer Schwendner mit seiner Firma beruflich sehr eingespannt.