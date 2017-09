Sport Ensdorf

22.09.2017

22.09.2017

Ein Drittel der Punkterunde in der Fußball-Bezirksliga Nord ist vorbei. Die DJK Ensdorf steht mit 18 Zählern (fünf Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen) auf Platz vier, womit die Vilstaler vollauf zufrieden sind. Anders sieht die Lage beim SV Kulmain aus, wo die DJK am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr antreten muss. Mit einem Sieg, drei Remis und sechs Niederlagen belegen die Nordoberpfälzer den vorletzten Tabellenplatz.

Der SV Kulmain hatte den Abstieg 2016 bestens verkraftet und schaffte in der vergangenen Saison als Meister der Kreisliga Nord den sofortigen Wiederaufstieg. Mit der nahezu gleichen Mannschaft wie in den letzten Jahren läuft es derzeit nicht so wie gewünscht.Allerdings sollte die Truppe von DJK-Trainer Christof Schwendner den SVK nicht am Tabellenplatz messen, denn Kulmain agierte in nahezu allen Spielen auf Augenhöhe, was allein schon die Tatsache beweist, dass alle Niederlagen jeweils nur mit einem Tor Differenz zustande kamen. Und noch etwas spricht dagegen, dass die Partie ein Selbstläufer für die DJK wird: Der SVK ist für die Ensdorfer so etwas wie ein Angstgegner, und vor allem in Kulmain haben die Mannen um Kapitän Bastian Windisch in den vergangenen Jahren fast immer den Platz als Verlierer verlassen.Für die DJK spricht, dass sie am vergangenen Sonntag gegen Katzdorf über weite Strecken des Spiels eine klasse Leistung bot und insbesondere die Offensive um den dreifachen Torschützen Sebastian Hummel überzeugte. Wenn sich die Vilstaler im Angriff erneut so präsentieren und die Abwehrspieler Konzentrationsfehler, wie sie sich in den letzten Spielen eingeschlichen haben, vermeiden, dann sollten sie auch aus Kulmain den einen oder Punkt mit nach Hause nehmen.Neben den Langzeitverletzten Daniel Schmidt und Stefan Trager fehlen Torhüter Max Hauer, der eine schöpferische Pause einlegt, und Johannes Luschmann (Urlaub). Ob Fabian Westiner (krank) und Andreas Weiß, dessen Fußverletzung noch nicht ganz ausgeheilt ist, auflaufen können, entscheidet sich kurzfristig.