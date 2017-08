Sport Ensdorf

DJK Ensdorf will nicht leer ausgehen

Ensdorf. (tra) Mit einem Unentschieden gegen den SV Inter Bergsteig und einem Auswärtserfolg beim FC Amberg II startete die DJK Ensdorf gut in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga Nord. In Amberg zeigte die Mannschaft von DJK-Trainer Christof Schwendner bei tropischen Temperaturen eine routinierte Leistung.Mit Ausnahme der Anfangsphase, als Torhüter Max Hauer mit einer tollen Parade einen Rückstand verhinderte, ließ man trotz der neu formierten Innenverteidigung mit den Brüdern Fabian und Tobias Westiner nichts anbrennen und sicherte sich nach drei Treffern von Sebastian Hummel verdient den ersten Dreier der Saison.Am Sonntag, 6. August, um 15 Uhr ist die DJK zum Auswärtsspiel bei der SpVgg Pfreimd zu Gast. Nach Siegen gegen Amberg II (2:0) und Katzdorf (4:2) stehen die Naabtaler als einziges Team mit reiner Weste an der Tabellenspitze. Trotz des Abgangs von Spielertrainer und Torjäger Christian Zechmann knüpfen die Pfreimder an die vergangene Saison an, als sie lange Zeit die Tabelle anführten und letztlich auf dem dritten Platz landeten. Natürlich möchte die SpVgg nachlegen und mit einem Sieg ihren Platz an der Spitze behaupten.Doch auch DJK-Trainer Christof Schwendner will mit seiner Truppe in Pfreimd "nicht leer ausgehen", obwohl dies bei der Heimstärke des Teams von Neutrainer Alexander Götz keine einfache Aufgabe wird. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Mannen um DJK-Kapitän Stefan Trager gegen den körperlich robusten Gegner dagegenhalten und Tormöglichkeiten konsequent nutzen.Personell kann Ensdorfs Trainer mit Ausnahme des Langzeitverletzten Daniel Schmidt aus dem Vollen schöpfen, da Abwehrchef Bastian Windisch seine Verletzung auskuriert und Roman Reinhardt seine Sperre abgesessen hat.Kreis PegnitzgrundKreisklasse 3ASV Michelfeld - FC Eschenau am Sonntag, 6. August, 15 UhrKreisklasse 4SV Neuhaus/Rothenbruck - SG SpVgg Weigendorf/Hartmannshof am Samstag, 5. August, 16 UhrA-Klasse 5SV Neuhaus II - SC Glück-Auf Auerbach am Samstag, 5. August, 14 Uhr