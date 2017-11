Sport Ensdorf

17.11.2017

4

0 17.11.2017

Im vorletzten Punktspiel diesen Jahres tritt die DJK Ensdorf am Sonntag, 19. November, um 14 Uhr beim FC Schmidgaden an. Mit fünf Punkten ziert der gastgebende Aufsteiger das Tabellenende der Fußball-Bezirksliga Nord. Erst vor 14 Tagen feierte der FC Schmidgaden, der wie die DJK am vergangenen Wochenende witterungsbedingt pausieren musste, gegen Inter Bergsteig seinen ersten Saisonsieg.

Damit scheint die Truppe von Trainer Wolfgang Richthammer in der Liga endgültig angekommen zu sein. Der Erfolg gibt natürlich Auftrieb, so dass die Hausherren mit gestärktem Selbstvertrauen in die Partie gehen werden und weitere drei Zähler anstreben.DJK-Coach Christof Schwendner erwartet jedenfalls einen hochmotivierten Gegner, der um jeden Ball kämpfen und versuchen wird, seine Elf nicht ins Spiel kommen zu lassen. Aufgrund des Regens rechnet Ensdorfs Trainer mit schwierigen Platzverhältnissen, so dass nicht die spielerischen Elemente, sondern die kämpferischen Tugenden spielentscheidend sein dürften.Durch die Zwangspause vergangenen Sonntag konnten die Mannen um Kapitän Stefan Trager ihren Akku wieder etwas aufladen, was offensichtlich notwendig war, denn gegen die zweite Mannschaft des FC Amberg vor zwei Wochen kamen etliche DJK-Akteure regelrecht auf dem Zahnfleisch daher. Obwohl der FC Schmidgaden mit neuem Mut auftreten dürfte, ist der DJK-Trainer überzeugt, dass seine Jungs das Spiel für sich entscheiden werden, wenn sie ihr Potenzial abrufen. Personell muss er weiterhin auf die verletzten Daniel Schmidt sowie Andreas und Thomas Weiß und zudem auf Johannes Luschmann (Urlaub) und den angeschlagenen Roman Reinhardt verzichten, wobei Letzterer aber im Notfall bereit stehen würde. Wieder an Bord sind Julian Trager und Sebastian Siebert. Die Lücken schließen werden die jungen Tobias Westiner, Daniel Bauer, Christian Kleber, und Jonas Reinwald.