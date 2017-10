Sport Ensdorf

15.10.2017

Die DJK Ensdorf hat erneut ihre Heimstärke unter Beweis gestellt. Der 3:2-Erfolg gegen die SpVgg Vohenstrauß war allerdings ein hartes Stück Arbeit, denn die Gäste zeigten, dass ihre Erfolge in den letzten Spielen kein Zufall waren. Die Führung der Gastgeber nach knapp einer Viertelstunde fiel durch einen Seitfallzieher von Torjäger Sebastian Hummel. Die Freude dauerte allerdings nur 120 Sekunden, denn Sebastian Zäch besorgte per Freistoß aus 18 Metern den Ausgleich.

Fußball Bezirksliga Nord



SV Schwarzhofen - SV Kulmain 3:0 (0:0) Tore: 1:0 (62.) Martin Weiß, 2:0 (73.) Stefan Voith, 3:0 (81.) Christoph Dietl - SR: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 110



1. FC Schmidgaden - Detag Wernberg 0:3 (0:1) Tore: 0:1 (2.) Christian Luff, 0:2 (78., Eigentor) Christoph Deml, 0:3 (83.) Anton Rauen - SR: Matthias Zahn (Großalbershof) - Zuschauer: 150 - Gelb-Rot: (74.) Alexander Schmidl (FC)

Nach einer halben Stunde vergab der Ensdorfer Johannes Luschmann eine gute Möglichkeit, auf der anderen Seite hatte die DJK Glück, als Bastian Windisch ausrutschte und Fabian Ertl alleine vor Torhüter Markus Pangerl das Leder an die Unterkante der Latte donnerte. Kurz vor der Halbzeit dann das 2:1. Der immer stärker werdende Sebastian Siebert eroberte in der eigenen Hälfte den Ball, passte auf Sebastian Hummel, der auf Julian Trager, der zur Pausenführung traf. Nach dem Wechsel zunächst Vorteile für die SpVgg, für die Sebastian Striegl zum 2:2 traf (50.). In der 73. Minute die erneute Führung für die DJK: Sebastian Hummel versenkte eine schöne Vorlage von Johannes Luschmann zum 3:2. In der Schlussphase warf Vohenstrauß alles nach vorne, so dass sich für die Schwendner-Elf etliche gute Kontermöglichkeiten eröffneten, doch Julian Trager scheiterte ebenso an SpVgg-Schlussmann Radovan Minich wie Johannes Luschmann, so dass die DJK-Fans bis zur 96. Minute um den Sieg bangen mussten.DJK Ensdorf: Pangerl, Dotzler (76. Grabinger), Westiner, Reinhardt, Stefan Trager, Hummel, Weiß, Julian Trager, Siebert (88. Kleber), Luschmann, WindischSpVgg Vohenstrauß: Minich, Schmidt, Kett, Schieder, Striegl, Dobmayer, Neidhardt (74. Dupal), Müssig, Ertl (83. Rewitzer), Zäch (85. Gemeiner), FrankTore: 1:0 (16.) Sebastian Hummel, 1:1 (18.) Sebastian Zäch, 2:1 (45.) Julian Trager, 2:2 (50.) Sebastian Striegl, 3:2 (73.) Sebastian Hummel - SR: Roman Solter (Weiherhammer) - Zuschauer: 110