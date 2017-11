Sport Ensdorf

Die Auswärtsmisere ist erst mal gestoppt. Jetzt heißt es für die DJK Ensdorf: Daheim gegen den FC Amberg II (Sonntag, 5. November, 14 Uhr) nachlegen. Es spricht einiges dafür, dass es klappt - ein Haken ist dabei.

Denn die Heimbilanz stimmt sehr optimistisch. In der Saison gab's für das Team von DJK-Trainer Christof Schwendner noch keine Niederlage auf dem eigenen Platz. Und der Gegner aus Amberg ist seit fünf Spielen sieglos. In den ersten 15 Spielen gab's für die Bayernligareserve ohnehin nur drei Dreier.Die Truppe um Kapitän Heiko Giehrl ist zwar talentiert, aber wohl doch noch etwas zu jung und unerfahren für die Bezirksliga - sie steht derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und genau da liegt auch die Gefahr für die Ensdorfer Mannschaft. Gerade gegen die hinteren Teams tuen sich die Vilstaler oft sehr schwer. Von daher ist der Satz, den Schwendner an seine Jungs gerichtet hat, keine Floskel. Der DJK-Coach fordert: "Wir werden den Gegner auf keinen Fall unterschätzen."Immerhin seien die Amberger durchaus für Überraschungen gut. "Die haben vor kurzem gegen Schirmitz einen Punkt geholt", warnt Schwendner. "Das sollte Warnung genug sein."Im Kader wird es wohl einige Veränderungen geben. Julian Trager fehlt definitiv weiter wegen einer Leistenverletzung. Auch Roman Reinhardt, der beim 4:0-Sieg bei Inter Bergsteig sein erstes Pflichtspieltor für die DJK schoss, hat Probleme mit der Leiste. Bei ihm sieht ein Einsatz schlecht aus, genau wie bei Thomas Weiß (Bauchmuskelzerrung).Dessen Bruder Andreas wird mit Sicherheit nicht auflaufen können. Der Außenverteidiger hat sich im Training am Donnerstag wohl schwerer am Wadenbein verletzt.