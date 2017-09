Sport Ensdorf

15.09.2017

15.09.2017

Mit dem SC Katzdorf erwartet die DJK Ensdorf am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr erneut einen unbequemen Gegner. Zwar ging die DJK in den bisherigen Heimpartien gegen die Naabtaler meist als Sieger vom Platz, doch bei den Spielen in Katzdorf gab bisher kaum etwas zu ernten. Wollen die Mannen um DJK-Kapitän Bastian Windisch, der den weiterhin verletzten Stefan Trager als Spielführer vertritt, die positive Heimbilanz gegen das Team von Holger Fleck weiter ausbauen, dann bedarf es gegenüber dem Spiel in Kastl einer Leistungssteigerung.

Bei den Schweppermännern agierte die Truppe von DJK-Trainer Christoph Schwendner vornehmlich im zweiten Durchgang viel zu passiv. Die TuS-Akteure waren insbesondere im Mittelfeld viel präsenter. Auch die zuletzt äußerst sattelfeste DJK-Abwehr half bei den Gegentreffern gehörig mit. Insgesamt waren die Gastgeber aktiver und zeigten den größeren Siegeswillen, so dass der Erfolg durchaus verdient war.Gegen Katzdorf müssen die Platzherren in allen Mannschaftsteilen zulegen, um die angestrebten Punkte einzufahren. Die Gäste, die seit fünf Spieltagen ungeschlagen sind, verfügen über eine stabile Defensive um einem Klassetorhüter Manuel Baumann und bereiten mit ihren schnellen Konter jedem Gegner Probleme. Abwehrfehler vermeiden, schnelles Umschalten und ein gutes Zweikampfverhalten sind die Grundvoraussetzungen, um gegen den Tabellenfünften aus Katzdorf die Oberhand zu behalten. Nachdem Andreas Weiß und der Langzeitverletzte Daniel Schmidt weiterhin fehlen, steht DJK-Trainer Schwendner der gleiche Kader wie zuletzt zur Verfügung.TuS Kastl beim SchlusslichtSchmidgaden. Der 1. FC Schmidgaden empfängt am Sonntag, 17. September (15.15 Uhr), in der Fußball-Bezirksliga Nord den TuS Kastl. Der spielt aus einer sicheren Defensive (die zweitbeste der Liga) schnell nach vorne und hat schon 14 Punkte auf der Habenseite. Die Mannschaft von TuS-Spielertrainer Simon Schwarzfischer gilt als ein Team, das bis zur 90. Minute gefährlich ist und die Punkte meist trotz Rückstandes noch eingefahren hat.Nach dem 0:0 gegen Hirschau holte Schlusslicht Schmidgaden mit sehr viel Glück und Geschick auch beim starken FC Wernberg einen Punkt. "Ich erwarte mit Kastl einen ähnlich starken Gegner, der uns läuferisch und kämpferisch wieder alles abverlangen wird", sagt Schmidgadens Trainer Wolfgang Richthammer. "Wir müssen auch hier die Räume eng machen und dürfen den Gegner nicht in sein gefährliches Konterspiel kommen lassen." Mit Andreas Werner fehlt ein wichtiger Spieler und für einen Kurzeinsatz von Simon Böhm ist es noch zu früh. Richthammer sagt weiter: "Wir versuchen über eine gute Mannschaftsleistung ein akzeptables Ergebnis zu erreichen."