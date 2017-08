Sport Ensdorf

Die DJK Ensdorf ist im vorgezogenen Spiel der Fußball-Bezirksliga Nord gegen das punktlose Schlusslicht 1. FC Schmidgaden klarer Favorit. Doch das war sie in dieser Saison gegen einen Aufsteiger schon einmal - und das Spiel verlief dann völlig anders als gedacht.

Auf Freitag, 11. August (Anstoß 18.30 Uhr), vorverlegt wurde das Heimspiel der DJK Ensdorf gegen den 1. FC Schmidgaden. Die Gäste stiegen als Fünfter der Kreisliga Schwandorf in die Bezirksliga Nord auf, da die Mannschaften davor nicht wollten oder nicht durften. Bisher hatte die Truppe von FC-Trainer Wolfgang Richthammer noch Anpassungsschwierigkeiten, denn mit null Punkten aus drei Spielen (3:8 Tore) ziert der Neuling das Tabellenende.Dennoch sollten die Mannen um DJK-Kapitän Stefan Trager es tunlichst vermeiden, das Schlusslicht zu unterschätzen. In den bisherigen Partien gegen Schirmitz, Inter Bergsteig und FC Amberg II reichte es für Schmidgaden zwar nicht zu Punkten, dennoch konnte die Elf um Spielführer Christoph Deml stets gut mithalten. Vermutlich werden die Gäste aus einer verstärkten Abwehr heraus versuchen, über schnelle Konter zum Erfolg zu kommen.Die DJK sollte gewarnt sein, denn auch im ersten Heimspiel gegen Inter Bergsteig ging sie als Favorit in die Begegnung und durfte nach einem 0:2-Rückstand am Ende froh sein, wenigstens einen Zähler gerettet zu haben. Nach dem souveränen Erfolg beim FC Amberg II legten die Vilstaler in Pfreimd nach und holten sich in einem starken Spiel den zweiten Auswärtssieg in Folge.Allerdings geriet die Truppe von DJK-Trainer Christof Schwendner gerade in den Anfangsphasen beider Hälften einige Male in große Schwierigkeiten, wobei Torhüter Max Hauer mit Klasseparaden sein Team mehrmals vor einem Rückstand bewahrte. Auf der anderen Seite nutzten die DJK-Angreifer ihre Möglichkeiten konsequent.Spielt die Schwendner-Truppe am Freitagabend ebenso engagiert und effektiv wie in Pfreimd, dann sollte sie auch gegen Schmidgaden den Platz als Sieger verlassen. Personell ändert sich wenig. Aus dem Kader von Pfreimd fehlt lediglich Matthias Dotzler urlaubsbedingt.