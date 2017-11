Sport Ensdorf

10.11.2017

3

0 10.11.2017

Im vorletzten Heimspiel in diesem Jahr trifft Fußball-Bezirksligist DJK Ensdorf am Sonntag, 12. November, um 15 Uhr auf die SpVgg Pfreimd. Die Gäste spielen wie bereits in der vergangenen Saison ganz vorne mit und sind mit derzeit 33 Punkten der härteste Verfolger von Spitzenreiter Hahnbach. Schon im Hinspiel, das die DJK aufgrund einer äußerst effizienten Chancenauswertung mit 4:2 gewann, präsentierten sich die Naabtaler als homogene Mannschaft mit sehr schnellen Außenspielern. Die Truppe von SpVgg-Trainer Alexander Götz fuhr zuletzt einen 2:0-Sieg gegen Katzdorf ein und will mit einem weiteren Erfolg in Ensdorf den zweiten Tabellenplatz behaupten.

Auch DJK-Trainer Christof Schwendner zeigte sich in einer Zwischenbilanz mit dem Saisonverlauf zufrieden und sieht die 30 Punkte als gute Grundlage für die restliche Punkterunde. Nicht zufrieden sein konnte er mit dem Auftreten seines Teams am vergangenen Sonntag. Insbesondere in der zweiten Hälfte nach dem Führungstreffer waren die Mannen um Kapitän Stefan Trager gegen den FC Amberg II völlig von der Rolle. Nur mit viel Glück wurde der 1:0-Sieg über die Zeit gerettet. Dass die Mannschaft derzeit nicht immer Höchstleistungen bringen kann, ist auch verständlich, denn zum einen fehlen immer wieder Leistungsträger, zum anderen beißen etliche angeschlagene Spieler auf die Zähne, um auflaufen zu können. Die personelle Situation verbessert sich auch diesmal nicht entscheidend. Zwar ist Spielmacher Julian Trager nach längerer Verletzungspause wieder einsatzbereit, es fehlen aber neben dem Langzeitverletzten Daniel Schmidt berufsbedingt Sebastian Siebert sowie die verletzten Andreas und Tom Weiß. Der Einsatz des angeschlagenen Roman Reinhardt entscheidet sich kurzfristig.