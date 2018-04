Sport Ensdorf

22.04.2018

Was für eine Blamage für die DJK Ensdorf: Auf heimischem Platz gerieten die Vilstaler gegen den abstiegsgefährdeten SV Kulmain mit 0:7 unter die Räder. Und dabei konnten sich die Gastgeber - immerhin Fünfter der Bezirksliga Nord - noch bei Torhüter Max Hauer bedanken, dass es nicht zweistellig wurde. Der DJK-Schlussmann rettete noch viermal gegen einen Gästestürmer, der alleine vor ihm auftauchte. Besonders bitter aus Sicht der DJK: Die Kulmainer mussten für diesen Sieg noch nicht einmal eine gute Leistung zeigen, die Tore legten ihnen die Ensdorfer in schöner Regelmäßigkeit selbst auf.

Die Gäste agierten sehr defensiv, nach vorne schlugen sie hauptsächlich den Ball lang auf ihren einzigen Stürmer Nicolas Pusiak. Das reichte. Nach zehn Minuten verwertete Pusiak einen langen Ball zum 0:1 - vorausgegangen war ein Fehlpass in der DJK-Innenverteidigung. Zwei Minuten später zirkelte er einen Freistoß aus 20 Metern in den Winkel. Vom Doppelschlag erholte sich die DJK nicht mehr. Vielmehr produzierte sie Fehler über Fehler. In der 30. Minute stand's dann 0:3. Wieder ging ein Fehlpass voraus, Pusiak erzielte einen Hattrick.Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts: Die DJK hatte den Ball, wusste nur nichts damit anzufangen. Kulmain wartete auf Konter, die mit gütiger Mithilfe der Ensdorfer Abwehr noch viermal zum Erfolg führten.DJK Ensdorf: Hauer - Dotzler, F. Westiner (68. Reinwald), Reinhardt, A. Weiß - S. Trager (80. Bauer), T. Westiner, Grabinger, Hummel - Siebert, C. KleberSV Kulmain: E. Reger, Popp, Zeltner, Ditschek (81. Griener), Greger, Dumler, Pusiak, Dollhopf, Weber, Chudalla, Materne (68. L. Reger)Tore: 0:1/0:2/0:3 (10./12./30.) Nicolas Pusiak, 0:4 (63.) Andreas Popp, 0:5 (71./Elfmeter) Christoph Dumler, 0:6 (81.) Nicolai Weber, 0:7 (86.) Nicolas Pusiak - SR: David Seefried - Zuschauer: 100