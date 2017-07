Sport Ensdorf

Am Ende freute sich die DJK Ensdorf über den einen Zähler beim 2:2, bei Inter Bergsteig Amberg überwog die Enttäuschung, einen sicher geglaubten Sieg in der Schlussphase aus der Hand gegeben zu haben. Den favorisierten Hausherren gehörte die Anfangsphase. Einen Schuss von Sebastian Siebert wehrte Inter-Torhüter Christopher Hahn reaktionsschnell ab, der Nachschuss von Sebastian Hummel zappelte im Netz - aber Abseits. Nach einer Viertelstunde die erste gefährliche Szene der Gäste. Roman Reinhardt brachte einen Inter-Angreifer kurz vor dem Strafraum zu Fall. Der Schiri wertete das Foul als Notbremse und schickte den Ensdorfer Innenverteidiger mit Rot vom Feld. Den Freistoß parierte DJK-Keeper Max Hauer, doch den Nachschuss setzte Andrej Dauer zum 0:1 in die Maschen. Dennoch war Ensdorf meist im Vorwärtsgang, Inter zog sich zurück und setzte auf Konter. Ein solcher führte beinahe zum 0:2, doch DJK-Torhüter Max Hauer entschärfte einen Schuss von David Kubik glänzend (21.). Nach der Pause das gleiche Bild. Ensdorf drängte auf den Ausgleich, Inter blieb durch Konter gefährlich. So in der 51. Minute, als David Kubik das Leder per Kopf auf die Oberkante der Latte setzte. Nach einer Stunde die vermeintliche Vorentscheidung: Nicolei Dürbeck verwandelte einen Freistoß aus etwa 20 Meter direkt zum 0:2. In der 78. Minute verlängerte Stefan Trager einen Freistoß seines Bruders Julian per Hinterkopf zum 1:2-Anschlusstreffer. Der Druck der Hausherren wurde in der ersten Minute der Nachspielzeit gekrönt: Einen weiten Einwurf von Kapitän Stefan Trager hob Bruder Julian akrobatisch über den Inter-Torhüter zum hochverdienten 2:2 ins Netz.

DJK Ensdorf: Hauer, Dotzler (84. Kleber), F. Westiner (88. T. Westiner), Reinhardt, S. Trager, Hummel, Weiß, Grabinger (63. Luschmann), J. Trager, Siebert, WindischSV Inter: Hahn, Schmidt, Hoffmann, G. Sejdiu, Waschkau, Kubik, Mikalauskas, Dauer, Schneider (63. Scheinherr), A. Sejdiu, Dürbeck (73. Becirovic)Tore: 0:1 Dauer (16.), 0:2 Dürbeck (60.), 1:2 Stefan Trager (78.), 2:2 Julian Trager (91.) - Rot: (15.) Roman Reinhardt (DJK, Notbremse) - Zuschauer: 160 - SR: Andreas Stolorz (Weiden)