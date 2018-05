Sport Ensdorf

11.05.2018

Im vorletzten Saisonspiel tritt Bezirksligist DJK Ensdorf am Samstag, 12. Mai, um 16 Uhr bei der SpVgg Vohenstrauß an. Die Hausherren stecken wie im Vorjahr mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 31 Punkten stehen sie derzeit auf Platz 14, was den direkten Abstieg in die Kreisliga bedeuten würde. Allerdings fehlen auf den TuS/WE Hirschau auf dem Relegationsplatz nur zwei Zähler und auch Platz zwölf, den derzeit der SV Kulmain einnimmt, ist bei vier Zählern Abstand noch möglich. Für die Truppe von SpVgg-Trainer Norbert Prediger zählt dementsprechend nur ein Sieg. Und dass die Vohenstraußer über eine gute Offensive verfügen und gut in Schuss sind, zeigt der 8:1-Erfolg am vergangenen Wochenende beim FC Amberg II. Im Gegensatz zu den Platzherren kann die DJK ohne Druck in die Begegnung gehen. Dennoch werden die Jungs von Coach Christof Schwendner die Punkte nicht kampflos abgeben. Es geht immerhin noch um eine ordentliche Platzierung, mit der man die Punkterunde beenden will. Die personelle Situation bei den Vilstalern entspannt sich nur leicht. Johannes Luschmann, Daniel Schmidt, Julian Trager und Kapitän Stefan Trager fehlen weiterhin. Bastian Windisch hat nach seiner langen Verletzungspause am vergangenen Sonntag beim 2:2 gegen Detag Wernberg einige Minuten gespielt und wird wie Matthias Dotzler im Kader sein. Um aber in der zweiten Mannschaft spielberechtigt zu sein, werden wohl beide erst in der zweiten Hälfte zum Einsatz kommen.