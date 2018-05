Sport Ensdorf

21.05.2018

DJK Ensdorf schlägt Schirmitz mit 3:1 - Torwart überragend

Obwohl die DJK Ensdorf im letzten Punktspiel mit Torjäger Sebastian Hummel, Sebastian Siebert und Julian Trager auf die komplette Angriffsreihe verzichten musste, feierte die Elf von Coach Christof Schwendner einen 3:1-Sieg gegen die SpVgg Schirmitz, die sich noch Hoffnung die Relegation zur Landesliga machte. Ermöglicht wurde der volle Erfolg durch eine überragende Leistung von DJK-Keeper Maxi Hauer, der seine Mannschaft in der ersten Hälfte durch mehrere Klasseparaden im Spiel hielt, und durch eine großartige kämpferische Leistung des gesamten Teams.In der 20. Minute verwandelte Kapitän Stefan Trager eine Vorlage von Andreas Weiß zum 1:0. Wenig später setzte Matthias Dotzler einen Kopfball knapp neben das Gäste-Gehäuse (26.). Zwischen der 30. und 40. Minute hatten die Weidener Vorstädter ihre stärkste Phase. Zunächst scheiterte Marco Lingl mit einem 20-Meter-Freistoß an DJK-Schlussmann Max Hauer. Nur 60 Sekunden später holte der DJK-Keeper einen eigentlich "Unhaltbaren" von Dominik Bredow aus dem Winkel. Die anschließende Ecke verwertete Michael Wells per Kopf zum verdienten Ausgleich. In der 38. Minute bewahrte Max Hauer bei einer Doppelchance der Schirmitzer seine Mannschaft mit großartigen Paraden vor einem Rückstand.Nach dem Wechsel hatten die Gäste nach einem schönen Spielzug der Hausherren Glück, als DJK-Stürmer Bastian Windisch nach schöner Flanke von Andreas Weiß per Kopf nur den Pfosten traf (54.). Die DJK wurde immer stärker und ging in der 67. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß von Fabian Westiner mit 2:1 in Führung. Schirmitz drängte nun auf den Ausgleich, doch Roman Bär sorgte nach einem schulmäßigen Konter und schöner Vorlage von Johannes Eberhardt mit dem 3:1 für die Entscheidung (86.).DJK Ensdorf: Hauer, Reinwald, Dotzler, Fabian Westiner, Reinhardt, Stefan Trager (75. Christian Kleber), Tobias Westiner, Bauer (63. Eberhardt), Weiß, Bär, Windisch (85. Grabinger)SpVgg Schirmitz: Ramm, Gmeiner, Ziegler, Rothballer, Fritsch (52. Sommer), Hirmer, Bredow, Peetz, Kormann, Wells, HerrmannTore: 1:0 Stefan Trager (20.), 1:1 Dominik Bredow (31.), 2:1 Fabian Westiner (67.), 3:1 Roman Bär (86.) - SR: Jan Dirrigl (Hemau) - Zuschauer: 170