Sport Ensdorf

24.09.2017

24.09.2017

Kulmain. Einen absolut souveränen und auch in dieser Höhe verdienten 3:0-Heimsieg landete der SV Kulmain am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Nord gegen die DJK Ensdorf und gewann neben den für den Abstiegskampf enorm wichtigen Punkten auch Selbstbewusstsein für die kommenden Aufgaben. Den Gästen gelang es über den gesamten Spielverlauf hinweg nicht, Gefahr für das Kulmainer Tor zu entwickeln.

Kulmain wartete von Beginn mit der nötigen Aggressivität nach vorne auf. Bodner scheiterte aus zwei Metern per Kopfball am guten Gäste-Schlussmann Pangerl. Dollhopf zielte aus fünf Metern aus Rücklage über das Tor. Nach einem Foul im Strafraum an Dumler, verwandelte Christian Materne (39.) den Elfmeter sicher zur 1:0-Führung. Anders als in den letzten Partien blieb Gelb-Schwarz in der Folge nach der Führung selbstsicher. Einen sehenswerten Flankenlauf von Pusiak verwandelte der mitgelaufene Andreas Zeltner mit dem Pausenpfiff zum 2:0.Nach dem Wechsel hätte Bodner bereits für die Vorentscheidung sorgen können, doch er scheiterte am besten Gästespieler, Torhüter Pangerl. In der 64. Minute dann die Entscheidung: Pusiaks Flankenlauf mit scharfer Hereingabe brauchte Dollhopf nur noch zum 3:0 einzuschieben. Als das Spiel bereits gelaufen war, brannte Gästespieler Reinhardt die Sicherung durch. Seine Tätlichkeit wurde mit Rot geahndet. Lukas Reger ließ sich kurz darauf nach einem Foul zu einer Unsportlichkeit hinreißen und sah ebenfalls die Rote Karte. Pusiaks Alleingang kurz vor Spielende landete knapp neben dem Pfosten, ein vierter Treffer wäre jedoch des Guten zu viel gewesen.SV Kulmain: E. Reger, Biersack, B. Weber, Zeltner, Ditschek, Greger, Bodner (57. L. Reger), Dumler (42. N. Weber), Pusiak, Dollhopf, Materne (75. Griener)DJK Ensdorf: Pangerl, Dotzler (82. Eberhardt), Reinhardt, Kleber, Hummel, A. Weiß, Grabinger, Trager, Siebert, Th. Weiß (77. Reinwald), WindischTore: 1:0 (39., Elfmeter) Christian Materne, 2:0 (45.) Andreas Zeltner, 3:0 (64.) Peter Dollhopf - SR: Tim Michel (Steinwiesen) - Zuschauer: 175 - Rot: (69.) Roman Reinhardt (DJK), Tätlichkeit; (72.) Lukas Reger (SVK)SV Sorghof - FC Amberg II 1:0 (0:0)SV Sorghof: Götz, Rudlof (46. Wölker), Nutz, Kraus (73. Ertl), Siegert, Hagerer, Meyer, Doschat, Götzl, Kuscuoglu (83. Grünbauer), SteinerFC Amberg: Donhauser, Schaar, Hohe, Hüttner, Giehrl, Reinwald (68. Leitenbacher), Spieß, Ram, Schweiger (58. Jawara), Müller, GeitnerTor: 1:0 (63.) Udo Hagerer - SR: Manuel Doneff (DJK Weingarts) - Zuschauer: 120