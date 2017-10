Sport Ensdorf

06.10.2017

06.10.2017

Am Samstag, 7. Oktober, um 16 Uhr steht für die DJK Ensdorf in der Fußball-Bezirksliga Nord das Auswärtsspiel beim TSV Detag Wernberg auf dem Programm. Vergangenes Wochenende stellte die Truppe von DJK-Trainer Christof Schwendner einmal mehr ihre Heimstärke unter Beweis und landete im Landkreisderby gegen den SV Sorghof einen souveränen 3:0-Erfolg. Dabei war die Mannschaft im Vergleich zur Auswärtspleite in Kulmain eine Woche zuvor nicht wieder zu erkennen.

Bleibt für die DJK-Fans nur zu hoffen, dass die Mannen um Kapitän Stefan Trager, der wieder im Team steht, diesmal auch in der Fremde das Heimspiel-Gen zeigen und nicht wie in den letzten drei Auswärtsspielen die Punkte abliefern. Gegner Detag Wernberg überraschte zuletzt mit einem 7:1-Kantersieg beim FC Amberg II, zuvor war das Team der Trainer Christian Luff und Thomas Gietl fünf Mal sieglos geblieben. Die Werkself nimmt derzeit mit 13 Zählern einen Nichtabstiegsplatz ein, braucht aber dringend Punkte, um nicht wieder in die hinterste Region der Tabelle abzurutschen. Dementsprechend aggressiv werden die Wernberger auftreten.Darauf müssen sich die Vilstaler einstellen und voll dagegenhalten. Personell wird es für die DJK eng. Der Doppeltorschütze gegen Sorghof, Julian Trager, fehlt urlaubsbedingt, Roman Reinhardt muss noch ein Spiel Sperre absitzen und Fabian und Tobias Westiner werden es wohl zeitlich nicht schaffen, um von Anfang an aufzulaufen.