Sport Ensdorf

19.07.2017

5

0 19.07.2017

Tolle Ballwechsel lieferten sich zwölf Viererteams beim Hobby-Beachvolleyball-Turnier während des Spielefestes der DJK Ensdorf. In dem von der DJK-Damenmannschaft unter Federführung von Linda Trager und Melena Sommerer organisierten Turnier kämpften Teams zunächst in vier Gruppen um den Gesamtsieg.

Anschließend spielten die jeweils Gruppendritten im Modus jeder gegen jeden Platz neun bis zwölf aus. Hier setzte sich das Team Alemania Tresen (Erlangener WG) vor dem FC Chaos am Netz und der SpVgg Hau Vorbei (zwei Teams der Damenmannschaft Ebermannsdorf) sowie den Bitchboys (Kirwapaare Ensdorf) durch. In den spannenden Viertel- und Halbfinals sowie Platzierungsspielen packte die Mannschaft Victim (DJK-Oldies) ihre Routine aus und holte sich den Titel vor dem Team Godlike (Geschwister Dotzler).Platz drei sicherte sich das reine Frauenteam Benjamin Bierchen vor dem Geheimfavoriten Old Schmetterhand. Die Cooyoodiies Beach Schimpansn behielten im Spiel um Platz fünf hauchdünn die Oberhand gegen das Gastgeber-Team Megasexy. Platz sieben ging an die Ballpiraten für Rum und Ehre; Platz acht an das Team Legendary.