Sport Ensdorf

17.09.2017

Ein klasse Fußballspiel erleben die zahlreichen Zuschauer am von einem Gewitterguss aufgeweichten Rasen in Ensdorf, wobei die Fans beider Mannschaften durch ein Wechselbad der Gefühle gehen - und acht Tore sehen.

Über weite Strecken der ersten, und vor allem in der zweiten Hälfte spielte die Truppe von DJK-Coach Christof Schwendner tollen Fußball, ließ aber zu viele klare Torchancen liegen, so dass die kampfstarken Gäste mit einer glücklichen Punkteteilung beim 4:4 die Heimreise antraten. In der Anfangsphase sorgte Julian Trager mit einem Geschoss knapp über die Latte für Torgefahr vor dem SC-Gehäuse. Im Gegenzug lenkte der gleiche Spieler einen gefährlichen Freistoß von Michael Bayerl per Kopf über das DJK-Gehäuse. Wiederum nur 60 Sekunden später das 1:0 für die Platzherren durch Torjäger Sebastian Hummel, der eine Luschmann-Vorlage verwertete. In der 25. Minute hätte Sebastian Siebert die Führung fast ausgebaut, doch SC-Schlussmann Manuel Baumann klärte reaktionsschnell. Kurz darauf dann das 2:0 durch einen an Johannes Luschmann verwirkten und von Sebastian Hummel sicher verwandelten Foulelfmeter. Der Anschlusstreffer durch einen zweifelhaften Freistoß aus 19 Metern durch Michael Bayerl (36.) läutete die beste Phase der Gäste ein, in der auch der Ausgleich durch Christoph Zinnbauer gelang. Nach dem Wechsel hatte Julian Trager allein vor dem SC-Torhüter die erneute Führung der Hausherren auf dem Fuß, scheiterte aber. Der Führungstreffer fiel stattdessen auf der Gegenseite durch einen von Christoph Zinnbauer getretenen Handelfmeter.Ab diesem Zeitpunkt spielten dann fast ausschließlich die Vilstaler, für die Bastian Windisch einen Freistoß von Julian Trager per Kopf zum 3:3 verlängerte (60.). Im Anschluss dann drei klare DJK-Möglichkeiten im Minutentakt, doch der starke Julian Trager und Johannes Luschmann scheiterten am besten Katzdorfer, Torhüter Baumann, und Roman Reinhardt jagte eine Trager-Vorlage haarscharf am SC-Gehäuse vorbei. Die letzten zehn Minuten hatten es dann noch einmal in sich. Zunächst verweigerte der Schiri den Platzherren einen klaren Handelfmeter, dann sorgte der bestens aufgelegte DJK-Torjäger Sebastian Hummel per unhaltbaren Freistoß für das umjubelte 4:3, und in der Schlussminute gelang Martin Scheuerer per Weitschuss, der DJK-Keeper Maximilian Hauer durch die Handschuhe glitt, das genauso umjubelte 4:4.DJK Ensdorf: Hauer, Weiß, Dotzler, Fabian Westiner, Reinhardt, Hummel, Grabinger (90. Kleber), Julian Trager, Siebert, Luschmann, WindischSC Katzdorf: Baumann, Hafner, Lehnerer, Reil, Koller, Fyrguth, Galli (28. Mulzer, 79. Kalinke), Scheuerer, Zinnbauer, Reinstein, BayerlTore: 1:0/2:0 Sebastian Hummel (11./27., Foulelfmeter), 2:1 Michael Bayerl (36.), 2:2/2:3 Christoph Zinnbauer (42./53., Handelfmeter), 3:3 Bastian Windisch (60.), 4:3 Sebastian Hummel (86.), 4:4 Martin Scheuerer (89.) - Zuschauer: 200 - SR: Martin Speckner (SV Runding)