Sport Ensdorf

31.01.2018



David Sperlich konnte im niederbayerischen Abensberg nicht antreten, da er vom Bundestrainer für den European-Cup der International Judo Federation (IGF) in Spanien nominiert wurde. Im Anschluss daran wird er an einem einwöchigen internationalen Trainingscamp, das ebenfalls im andalusischen Fuengirola stattfindet, teilnehmen. David Sperlich wurde aufgrund seiner außergewöhnlichen Leistungen zur deutschen Meisterschaft gesetzt.Moritz Haimerl, in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm am Start, gewann seinen ersten Kampf vorzeitig. In der zweiten Runde traf der Ensdorfer auf Josef Plakinger, den amtierenden Südbayerischen Meister vom MTV Ingolstadt. Auch diesen Kampf entschied Moritz vorzeitig für sich mit einer Haltetechnik. Im Halbfinale gegen Robin Ballweg vom JC Obernburg gewann Moritz mit der Haltetechnik Sankaku das Geschehen nach zwei Minuten.Das Finale gegen Daniel Frick, Nordbayerischer Meister vom Judoteam Ansbach, begann mit Vorteilen für Moritz Haimerl im Bodenkampf, dem sich Frick immer wieder geschickt entzog. Nach einer Unachtsamkeit des Vilstalers setzte der Ansbacher seine Spezialtechnik Uchi-Mata, einen Innenschenkelwurf, erfolgreich durch.Moritz Haimerl qualifizierte sich als bayerischer Vize-Meister für die süddeutsche Meisterschaft, die am 17. Februar in Heilbronn stattfindet.