29.09.2017

DJK-Trainer Christof Schwendner ist realistisch: "In der momentanen Form brauchen wir gar nicht nach oben schauen." Nach der ernüchternden Niederlage in Kulmain ist sein Team auf den sechsten Platz zurückgefallen - die vorderen Ränge erst mal außer Reichweite. Am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) erwarten die Ensdorfer den Landesligaabsteiger SV Sorghof, der nur zwei Punkte hinter den Vilstalern lauert.

Und gegen die "Indianer", wie sie sich selbst nennen, hat die DJK in den letzten Jahren selten gut ausgeschaut. "Wir kennen die Spieler", sagt Schwendner. Seine Mannschaft weiß, was auf sie zu kommt: eine aggressiv spielende Truppe. Und ihr Torjäger Udo Hagerer scheint das Toreschießen (aktuell 8 Tore) nach dem für seine Verhältnisse mageren Landesligajahr nicht verlernt zu haben.Die DJK Ensdorf dagegen hat gerade ein paar personelle Probleme - wobei es auch gute Nachrichten gibt. Top-Stürmer Sebastian Hummel (12 Tore) ist angeschlagen, genauso wie Julian Trager und Andreas Weiß. Alle drei dürften aber auflaufen. Positiv: Kapitän Stefan Trager kehrt nach seiner Verletzung wieder in den Kader zurück, genau wie Fabian Westiner. Johannes Luschmann ist ebenfalls wieder dabei. Fehlen wird Roman Reinhardt, der in Kulmain Rot sah und zwei Spiele fehlen wird.Was die DJK aber besonders optimistisch stimmt, ist ein Buchstabe, der hinter der Begegnung steht: H für Heimspiel. Zu Hause fühlen sich die Vilstaler seit Jahren wohler als auf des Gegners Plätzen. Das spiegelt sich nicht nur in den Ergebnissen wider, sondern auch in der Spielweise. Auswärts spielen sie oft so, als würde sie irgendetwas bremsen. Zu Hause sprühen die Ensdorfer förmlich vor Spielfreude und Vorwärtsdrang.