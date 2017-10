Sport Ensdorf

22.10.2017

22.10.2017

Schirmitz. Die SpVgg Schimitz lässt sich nicht aus der Spitzengruppe der Bezirksliga Nord verdrängen. Nach drei Unentschieden feierte die Dütsch-Truppe gegen den Verfolger DJK Ensdorf einen verdienten 2:1-Heimsieg und behauptete so den dritten Platz. Die kampfbetonte Auseinandersetzung wurde mit einem Paukenschlag für die SpVgg eröffnet. Denn schon in der 1. Spielminute verlängerte Markus Peetz einen lang gezogenen Freistoß von Bastian Dütsch mit dem Hinterkopf ins Ensdorfer Tor zum 1:0. Die Gäste waren anfangs nur bei Freistößen gefährlich, doch Torwart Julian Ramm zeigte sich auf dem Posten. Als sich Sebastian Gmeiner in der 36. Minute auf der rechten Seite geschickt durchspielte, drückte Peetz dessen Zuspiel zum 2:0 über die Linie. Doch Ensdorf ließ sich dadurch nicht beeindrucken und kam in der 40. Minute durch Sebastian Sieber zum 2:1 - Anschlusstreffer. Nach dem Wechsel schlugen die Gäste eine etwas forschere Gangart an und wollten unbedingt den Ausgleich. Ihre aus der Abwehr meist hoch nach vorne geschlagenen Bälle fanden aber keine Verwertung, weil die Schirmitzer Abwehr sicher stand und mit großer Einsatzbereitschaft zu Werke ging. Die Partie spielte sich über weite Strecken im Mittelfeld ab und war arm an Höhepunkten.

SpVgg Schirmitz: Ramm, Gmeiner, Dütsch, Ziegler, Lingl (57. Sommer), Bredow (70. Weiß), Peetz, Kormann, Wells, Kargus, Wagner (82. Thorn)DJK Ensdorf: Pangerl, Dotzler, Westiner, Reinhardt, Trager, Hummel, Weiß, Grabinger, Siebert (70. Bauer), Luschmann, WindischTore: 1:0/2:0 (1./36.) Markus Peetz, 2:1 (40.) Sebastian Siebert - SR: Salf Fekih (Pentling) - Zuschauer: 120