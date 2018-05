Sport Ensdorf

02.05.2018

3

0 02.05.2018

Das vierte Gaudamen-Wanderpokalschießen im Schützengau Amberg findet bei den Edelweißschützen in Wolfsbach statt. 27 Mannschaften mit 81 Schützinnen gehen an den Stand, um die besten Teiler zu erzielen.

Wolfsbach. 16 Mannschaften wurden mit Pokalen ausgezeichnet, 16 Schützinnen mit den besten Teilern bekommen Sachpreise. Gau-Damenleiter Ralf Hergeth hieß bei der Preisverteilung im Schützenheim viele Gäste willkommen, unter anderem Wolfsbachs Damenleiter Marvin Thomas, der an den drei Schießtagen die Aufsicht hatte.Souverän kämpften die Schützinnen um die besten Blattln. Diese hatten die Damen der SG Neumühle 2 mit Lisa Sennfelder (12,4-Teiler), Sabrina Hecht (70,7) und Jutta Hierl (81,0). Platz 2 belegte Tell Kümmersbruck 2 mit Gabi Kunovsky (112,7), Gretl Bäumler (22,9) und Johanna Franzel (61,4). Auf Platz 3 folgte SG Neumühle 1 mit Magdalena Hierl (35,1), Nina Kasowski (148,8) und Susanne Luber (27,0).Weitere Pokalgewinner in der Mannschaftswertung waren: 4. SG Paulsdorf 2 mit einem 256,4-Gesamtteiler, 5. Edelweiß Hirschau 1 (256,6), 6. I und Tell Amberg 1 (266,6), 7. SG 1922 Theuern 1 (274,32), 8. FS Karmensölden 1 (279,5), 9. Burgschützen Ebermannsdorf 1 (307,0), 10. SG Paulsdorf 1 (329,8), 11. Diana Hirschau 1 (361,1), 12. Hubertus Raigering 2 (390,8), 13. Hubertus Raigering 1 (413,3), 14. Tell Kümmersbruck 1 (419,2), 15. Edelweiß Wolfsbach 2 (420,6), 16. SG 1922 Theuern 2 (421,6).Behalten darf ein Team die Trophäe allerdings erst, wenn sie der Verein dreimal in Folge oder insgesamt viermal gewonnen hat. Dies war so beim 1. Pokal. Die SG Neumühle hat ihn zum vierten Mal außer der Reihe geholt.Landessportleiter Ludwig Mayer hat bereits zugesagt, den neuen Pokal zu stiften. Die restlichen Auszeichnungen schmücken bis zum nächsten Damen-Wanderpokalschießen die Schützenheime der Gewinnerinnen. In der Einzelwertung warteten 16 Sachpreise auf die Besten Schützinnen: Hier lag Lisa Sennfelder, SG Neumühle, mit einem 12,4-Teiler vor Gretl Bäuml (Tell Kümmersbruck, 22,9), Susanne Luber (SG Neumühle, 27,0), Tanja Hierl (Amberg, 34,2), Magdalena Hierl (SG Neumühle, 35,1), Renate Holzner (Burgschützen Ebermannsdorf, 36,3), Marietta Reichl (SG Paulsdorf, 39,8), Irene Graml (Hubertus Raigering, 41,1), Carolin Plata (SG Paulsdorf, 45,8), Irene Binner (Hubertus Raigering, 54,2), Stefanie Wagner (Diana Hirschau, 55,9), Sigrid Schörner (SG Paulsdorf, 58,7), Erika Borisch (Edelweiß Hirschau, 60,4), Erna Allstadt (Amberg e. V., 60,8), Ulrike Chmel (SG 1922 Theuern, 60,9) und Johanna Franzel (Tell Kümmersbruck, 61,4). Den Pechvogel-Pokal erhielt Traudl Hösl von Hubertus Raigering überreicht.