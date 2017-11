Sport Ensdorf

Zu einem Geburtstagsessen hatte die DJK Ensdorf all jene Mitglieder samt Partnern eingeladen, die in diesem Jahr ihren 60., 70. oder 80. Geburtstag feierten.

DJK-Vorsitzender Lothar Trager begrüßte dazu neben dem Großteil der Jubilare auch die Vertreter der Senioren im Vorstand, Anna Götz und Gerhard Müller. Zahlreiche Jubilare waren in früheren Jahren bei der DJK als Turnerin, Tennisspielerin oder als Fußballer beziehungsweise als Funktionär aktiv gewesen und halten dem Verein auch nach ihrer aktiven Zeit die Treue. Zur Freude des Vorsitzenden treiben heute noch viele Jubilare in den Gruppen "Damengymnastik", "Mach mit", "59plus" und "Herrenfreizeitsport" oder auf dem Tennisplatz bei der DJK Sport, was davon zeugt, dass der Verein auch in Sachen Seniorensport gut aufgestellt ist.