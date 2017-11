Sport Ensdorf

05.11.2017

Mit einem glücklichen Sieg gegen den Tabellenvorletzten FC Amberg II untermauerte die DJK Ensdorf auf schwer bespielbaren Boden ihre Heimstärke. In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams nahezu. Die Gäste spielten aggressiver und gefälliger, die besseren Möglichkeiten hatten die Platzherren. In der 7. Minute verlängerte Bastian Windisch eine Ecke von Sebastian Hummel knapp neben das FC-Gehäuse.

Die beste Torchance vor der Pause hatte DJK-Torjäger Sebastian Hummel, als er bestens bedient von Roman Reinhardt an FC-Schlussmann Moritz Plößl scheiterte (36.). Wenig später strich ein Gewaltschuss von DJK-Kapitän Stefan Trager knapp über den Kasten. Fünf Minuten nach dem Wechsel gelang Johannes Luschmann nach einem Hummel-Eckball im zweiten Versuch das 1:0. Anschließend legten die Hausherren eine 20-minütige schöpferische Pause ein, in der sie von den nun total überlegenen Gästen in der eigenen Hälfte eingeschnürt wurden.In dieser Phase vergaben die Amberger zahlreiche gute Ausgleichschancen. In der 55. Minute zielte Lennard Müller haarscharf vorbei, elf Minuten später zirkelte Vincent Schweiger einen Abpraller knapp neben das DJK-Gehäuse und in der 72. Minute hatte Sven Florek mit einem Schuss an den Außenpfosten Pech.Erst in der letzten Viertelstunde konnten sich die Hausherren vom Druck der Gäste befreien und der beste Ensdorfer, Innenverteidiger Bastian Windisch hätte nach einem Hummel-Freistoß fast das 2:0 besorgt (76.). Auf der Gegenseite hatte Daniel Leitenbacher noch einmal die Möglichkeit zum Ausgleichstreffer. Alles klar machen können hätte Ensdorfs Torjäger Sebastian Hummel, als er alleine auf FC-Torhüter Plößl zulief, aber an diesem scheiterte.DJK Ensdorf: Pangerl, Dotzler, Fabian Westiner, Reinhardt (81. Reinwald), Stefan Trager, Tobias Westiner, Hummel, Grabinger, Sebastian Siebert (88. Bauer), Luschmann, WindischFC Amberg II: Plößl, Hüttner, Giehrl, Reinwald (77. Meier), Jawara (65. Schweiger), Ram, Kaiser, Müller, Geitner, Florek, LeitenbacherTor: 1:0 Johannes Luschmann (50.) - SR: Ulrike Schraml - Gelb-Rot: (90.+2) Heiko Giehrl (FC) - Zuschauer: 110