Sport Ensdorf

18.07.2017

18.07.2017

Am Samstag fanden in Vohenstrauß die Oberpfalzmeisterschaften der weiblichen und männlichen Jugend U10 und U12 im Judo statt. In der Altersklasse männlich unter 10 Jahren waren mit Victor Wilhelm und Felix Faulhaber zwei Judoka der DJK Ensdorf angetreten. Victor Wilhelm holte sich mit zwei Niederlagen und einem Sieg die Bronzemedaille. Felix Faulhaber gewann zweimal und traf dann auf Bäumler vom JC Weiden. Hier führte er bis drei Sekunden vor Schluss mit 4:0 Punkten und musste dann noch den Ausgleich zum 4:4 hin nehmen. Aufgrund den vorangegangenen 8:0-Ergebnisse holte er sich seinen ersten Oberpfalzmeistertitel und die Goldmedaille

Weiter ging es mit den Mädels der U10. Franziska Fleischmann hatte nur eine Gegnerin, was den Modus "Best of Three" bedeutete. Den ersten Kampf konnte Franzi mit 4:0 gewinnen, die nächsten beiden verlor sie gegen Wdowin vom TSV Schwandorf und musste sich mit Platz zwei zufrieden geben.In der nächsten Gruppe waren die Mädels der U12 am Start. Laura Luber war in der leichtesten Gruppe der U12 eingewogen und hatte nur eine Gegnerin aus Miltach. Die ersten beiden Begegnungen endeten unentschieden aus, die dritte gewann Laura mit einer kleinen Wertung, was ihr Gold bescherte. Jana Waldmann, kampferprobt und super motiviert, lies ihren vier Gegnerinnen keine Chance und besiegte zwei Judoka vom JC Weiden, je eine Kämpferin aus Schwarzenfeld und Vohenstrauß vorzeitig. Dadurch verteidigte sie Platz eins in der Top-Ten-Rangliste und holt sich ihren ersten Oberpfalzmeistertitel.In der männlichen U12 traten mit Luis Pirzer und Milan Holliday zwei weitere Kämpfer für die DJK an. Pirzer stellte ebenfalls sein Können eindrucksvoll unter Beweis und gewann seine Kämpfe ausnahmslos. Wie schon vergangenes Jahr holt er sich den Titel. Milan Holliday stellte sich seinem ersten Turnier dieser Klasse. Er besiegte seinen ersten Gegner mit einer kleinen Wertung. Der zweite Fight wurde mit zwei kleinen Wertungen gewonnen. Seinen dritten Kampf entschied er vorzeitig mit 8:0 Punkten. Damit war sein erster Titel in der Tasche und für die DJK Ensdorf war es der fünfte Meister.