19.03.2018

Die Jugend wird sich demnächst neu strukturieren, erklärte stellvertretender Jugendleiter Georg Roidl. Im Jugendfußball zeige die nach der Auflösung der JFG Vilstal eingegangene Zusammenarbeit mit der SpVgg Ebermannsdorf erste Erfolge.

Ein vielfältiges Breitensportangebot bietet die Fitness- und Gesundheitssparte laut stellvertretendem Leiter Hans Ram. Etwa 150 Mitglieder aller Altersgruppen halten sich in den Übungsstunden fit.Fußballabteilungsleiter Thomas Siebert berichtete, dass die erste Mannschaft in der Bezirksliga vorne mitspielt, die Zweite belege einen guten Mittelfeldplatz, die Damen seien Erste, die AH Dritter.Nationale und internationale Erfolge vermeldete Silke Hammer von den Judoka, die reihenweise Medaillen einheimsten.Spartenleiterin Evi Kopp stellte erfreut fest, dass die Talsohle in der Leichtathletikabteilung (Teilnahme an Wettkämpfen) durchschritten sei.27 Mitglieder hat die Tennissparte, 10 bis 15 spielen aktiv, informierte Abteilungsleiterin Andrea Misler. Auch in diesem Jahr richten die Mitglieder die Plätze nach Ostern her. (tra)

In 18 Jahren als Vorsitzender der DJK Ensdorf hat Lothar Trager viele Höhen und Tiefen erlebt. In bester Erinnerung behält er das Miteinander im Vorstand. Es sorgte auch dafür, dass nach seinem Abschied die Neubesetzung der Führung kein Problem war.

Das Wahlergebnis Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis:



Neue Vorsitzende sind Markus Bauer, Georg Roidl und Christian Scharl , Kassiere Birgit Metz und Stefan Kammerl , Schriftführer Kathleen Völkel und Carola Grünwald . Als Ehrenamtsbeauftragter fungiert Lothar Trager , als Frauenbeauftragte Kornelia Ernst , als Seniorenbeauftragte Anni Götz und Gerhard Müller .



Beisitzer sind Anja Bachfischer, Roman Bär, Angela Dotzler, Markus Kleber, Lea und Beate Schmalzbauer , Sebastian und Thomas Siebert, Vera Siebert-Schmal, Julian und Stefan Trager sowie Bastian Windisch . Die Kassen prüfen Gebhard Hauer und Karlheinz Ruzok . (tra)

75 Mitglieder konnten sich bei der Jahreshauptversammlung der DJK Ensdorf im Sportheim überzeugen, dass der über 800 Mitglieder starke Verein bestens aufgestellt ist. Vorsitzender Lothar Trager erinnerte an die sportlichen Erfolge und die vielfältigen Breitensportangebote in den fünf Sparten: "Dass es sportlich so gut läuft, liegt insbesondere an den engagierten Spartenleitungen und an der Qualität unserer Trainer und Übungsleiter."An baulichen Tätigkeiten hob er die gelungene Sanierung der Kabinen und des Flurs im Altbau hervor. Ausführlich ging er auf die geplante Sanierung der Heizung und Terrasse samt Unterbau ein. In Abstimmung mit der Gemeinde soll dies noch heuer oder im kommenden Jahr in Angriff genommen werden. Auch für eine dringend notwendige Sanierung des A-Platzes wurden erste Angebote eingeholt. Erfreulich sei der Zuspruch bei den DJK-Veranstaltungen gewesen - ein breites Angebot von der Kirchweih Hirschwald, Spielefest, Weinfest, Eggenbergfest bis zur Christbaumversteigerung.Nach 18 Jahren als Vorsitzender stellten sich Lothar Trager und seine engsten Mitarbeiter im Vorstand, Martin Schmalzbauer, Richard Staufer, Gerd Krause und Beate Schmalzbauer, nicht mehr zur Wahl. In eigener Sache betonte Trager, dass er in seinem Amt sehr viele schöne Stunden erlebt habe, aber auch einige Rückschläge, die aber dank der guten Zusammenarbeit in Vorstand und Verein gemeistert worden seien.Auch finanziell steht die DJK Ensdorf gut da, wie 2. Kassier Stefan Kammerl in seinem Fazit anmerkte. Bürgermeister Markus Dollacker dankte dem scheidenden Vorstand für seine hervorragende Arbeit und bat darum, auch die neue Führung zu unterstützen. Die Gemeinde werde die DJK unterstützen, so weit es in ihrer Macht stehe.