Sport Ensdorf

13.08.2017

433

Die Fußball-Bezirksliga-Nord ist mit einer unerfreulichen Premiere konfrontiert. Erstmals gibt es in der höchsten Spielklasse der Oberpfalz einen Spielabbruch wegen rassistischer Beleidigung des Schiedsrichters.

Wir fahren da null Toleranz. So etwas hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen. Thomas Graml, Spielleiter des BFV-Bezirks Oberpfalz

Ensdorf/Schmidgaden. David Löw ist ein junger und talentierter Schiedsrichter. Der 20-Jährige pfeift für den FC Jura 05 (Schiedsrichtergruppe Parsberg) und schaffte 2015 den Aufstieg in die Bezirksliga. Seitdem hat der dunkelhäutige Referee rund 20 Spiele auf Bezirksebene geleitet. Überwiegend ohne Fehl und Tadel. Die Partie am Freitagabend zwischen der DJK Ensdorf und dem FC Schmidgaden wird ihm und allen Beteiligten jedoch in unerfreulicher Erinnerung bleiben. In der 70. Spielminute griff der Unparteiische zur ultima ratio - den Spielabbruch.Einen Freistoß gegen die Gästemannschaft nahm zu diesem Zeitpunkt ein Schmidgadener Zuschauer zum Anlass, den Referee lautstark als "Du schwarzer Krüppel" zu beschimpfen. Einer der Linienrichter hörte die Beleidigung, besprach sich mit dem Schiedsrichter, worauf dieser ohne zu zögern die Begegnung abbrach. Eine Entscheidung, die sowohl bei der DJK Ensdorf als auch beim 1. FC Schmidgaden zunächst Fassungslosigkeit hervorrief. "Der Schiri war total nett und umgänglich", berichtete ein DJK-Spieler. "Auf dem Platz hat erst keiner gewusst, was los war."3:0 führte die DJK Ensdorf zu diesem Zeitpunkt. Und über die Verteilung der drei Punkte gab es keine Diskussionen. Zu überlegen hatte der Gastgeber zuvor die Partie dominiert. Wenn es überhaupt einen Aufreger gab, dann vielleicht die Situation kurz vor dem Pausenpfiff. Da hatte Löw einen Foulelfmeter für die Heimelf gegeben. Eine umstrittene Entscheidung, die zum 1:0 führte. Gegen sie protestierten die Schmidgadener lautstark. Ansonsten hatte der Referee das Spiel im Griff - bis zu jener 70. Minute.Wie Bezirksspielleiter Thomas Graml am Sonntag gegenüber unserer Zeitung mitteilte, wurde der Name des Übeltäters noch vor Ort ermittelt. Die Meldung über den Vorfall liegt bereits beim Bayerischen Fußballverband (BFV). "Bei Pyrotechnik, Gewalt oder Rassismus auf dem Fußballplatz müssen wir jedes Vorkommnis dem Verband anzeigen", erklärt Graml.Sollte der BFV die Sache als gravierend einstufen, entscheidet das Verbandssportgericht über das Strafmaß. Bei einem leichteren Vergehen wird das Bezirkssportgericht ein Urteil fällen. Und wie könnte ein solches aussehen? "Ob das Spiel wiederholt oder gewertet wird, kann ich nicht sagen. Da will ich dem Sportgericht nicht vorgreifen", erklärt Graml. In jedem Fall sei es Linie des BFV, bei rassistischen Beleidigungen ein Zeichen zu setzen. "Wir fahren da null Toleranz. So etwas hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen." Graml erwartet ein schnelles Urteil.Der Vorstand des 1. FC Schmidgaden hat auf den Vorfall reagiert und sich in einer öffentlichen Stellungnahme "für die entstandene Situation" entschuldigt. Bereits unmittelbar nach Spielschluss hatten 1. Vorsitzender Jürgen Hölzl, der anwesende 1. Bürgermeister Josef Deichl und der betroffene Zuschauer selbst die Schiedsrichterkabine aufgesucht und um Entschuldigung gebeten. Der FC werde mit allen ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auf die Fans einwirken, um zukünftig solche Situationen zu vermeiden, teilte der 1. FC mit.