08.10.2017

bleibt ein gerngesehener Gast

Wernberg. Mit einem aufgrund der kämpferischen Leistung im zweiten Durchgang verdienten 3:1-Sieg verschaffte sich der TSV Detag Wernberg etwas Luft zu den Abstiegsplätzen der Fußball-Bezirksliga Nord und verpasste der DJK Ensdorf die vierte Auswärtsniederlage in Folge.Die Partie begann perfekt für die "Lila-Weißen", denn in der 2. Minute erlief Thimo Luff einen Steilpass von Lukas Hudec, legte den Ball am Gästetorhüter vorbei und traf aus spitzem Winkel zum 1:0. In der Folge wurde aber Ensdorf immer stärker und die Detag-Abwehr hatte Schwerstarbeit zu verrichten. In der 28. Minute der Ausgleich: Jahn wehrte einen Schuss von Christian Kleber ab, der Ball wurde nicht energisch geklärt, und Hummel traf zum 1:1 in die Maschen. Nun schien der TSV das Spiel aus der Hand zu geben und hatte Glück, als der Ball an den Pfosten ging (38.). Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff die erneute Wernberger Führung: Patrick Luff spielte mit Lukas Riedl einen klasse Doppelpass - und Luff schloss diesen zum 2:1 ab. Schon beim ersten Angriff der Gäste nach Wiederbeginn schien sich anzudeuten, was Detag nun erwarten würde. Sebastian Siebert scheiterte aus spitzem Winkel an Jahn (47.). Jetzt setzte der TSV aber auf bedingungslosen Kampf und ließ bis in die Nachspielzeit keine klare Chance der Gäste mehr zu. Auf der Gegenseite vergab der TSV noch einige Konter, machte aber nach einer Flanke von Hudec durch Rauen das entscheidende 3:1.TSV Detag Wernberg: Jahn, Denkewitz (57. Reis), Mann, Litke, Häffner (37. Hägler), Christian Luff (46. Rauen), Patrick Luff, Riedl, Thimo Luff, Hudec, MaunzDJK Ensdorf: Pangerl, Thomas Weiß, Dotzler, Stefan Trager, Kleber (56. Fabian Westiner), Hummel, Andreas Weiß, Grabinger (81. Tobias Westiner), Siebert, Luschmann, WindischTore: 1:0 (2.) Thimo Luff, 1:1 (28.) Sebastian Hummel, 2:1 (44.) Patrick Luff, 3:1 (72.) Toni Rauen - SR: Tobias Späth (Furth) - Zuschauer: 170Bezirksliga NordSV Kulmain - SV Hahnbach abgesagt Die Partie wurde wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt. Nachholtermin: Dienstag, 31. Oktober, 14.30 UhrSpVgg Pfreimd - FC Wernberg 2:1 (1:1) Tore: 0:1 (13.) Matthias Schreyer, 1:1 (37.) Michael Prey, 2:1 (53.) Bastian Lobinger - SR: Matthias Ehlich (TSV Mehlmeisel) - Zuschauer: 250 - Rot: (65.) Max Schatz (FC) - Gelb-Rot: (83.) Andreas Wagner (FC); (90.+4) Dennis Lobinger (SpVgg)SC Katzdorf - SV Schwarzhofen 1:1 (1:0) Tore: 1:0 (30.) Florian Mulzer, 1:1 (53.) Christoph Danner - SR: Sergej Aleschko (SV Kauerhof) - Zuschauer: 250