29.09.2017

Mit dem Benefizkonzert des Heeresmusikkorps 11 aus Veitshöchheim unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Kahle im Juni im Pfarrhof hat die Feuerwehr Thanheim einen musikalischen Leckerbissen präsentiert. Aber nicht nur das.

Das betonte der Vorsitzende Achim Hantke. Bei herrlichem Sommerwetter kamen damals viele Besucher, um das Ensemble zu hören und damit auch einen Beitrag für die Renovierung der Ensdorfer Asamkirche zu leisten. Mit einem symbolischen Scheck über 6600 Euro übergaben im Namen des Veranstalters, der Feuerwehr Thanheim, Vorsitzender Achim Hantke und dessen Stellvertreter Christian Richthammer den Erlös des Benefizkonzertes an Pfarrer Hermann Sturm. Fast punktgenau zum 300-jährigen Kirchenjubiläum mit Altarweihe am 8. Oktober mit Diözesanbischof Dr. Rudolf Voderholzer, wie beide anmerkten. Zudem übergab Hantke einen Gutschein für eine viertägige Berlinfahrt an Pfarrer Sturm, den Bundestagsabgeordneter Alois Karl zur Verfügung gestellt hat. Sturm bedankte sich mit einem herzlichen "Vergelt's Gott".