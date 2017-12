Vermischtes Ensdorf

19.12.2017

19.12.2017

Drei der vier roten Kerzen flackern auf einer mit Efeu umrankten Wurzel, die die Bühne im Theatersaal des Salesianerklosters schmückt. Zum 25. Mal regt die "adventliche Stund" zum Nachdenken und Besinnen an.

Texte und vorweihnachtliche Musik sollten zum Wesentlichen der Adventszeit hinführen, betonte Bruder Georg Bayerl und lud die Zuhörer ein, mitzuwirken und mitzusingen. Mit dem Largo von Johann Christian Bach führte die Don-Bosco-Blaskapelle unter Bayerls Leitung in den Abend ein, bei "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" durfte das Publikum mitsingen. "Leonhards Arie" brachte die Stubenmusik mit Imgard Dirmeier, Zither, Inge Rogenhofer an der Gitarre und Bruder Georg Bayerl am Hackbrett zu Gehör. Als beeindruckend empfanden die Zuhörer das Rorate des Männerdreigesangs, den Pater Ernst Kusterer, Bruder Eduard Moßburger und Bruder Georg Bayerl bildeten.Martin Sollfrank las das adventliche Gedicht "Lasst die roten Kerzen brennen" von Josef Otto Schreiner. Mit dem Salzburger Menuett vertiefte die Stubenmusik die vorweihnachtliche Stimmung. Gleiches tat mit "Halt ein unglückliches Adamskind" der Dreigesang (Imgard Dirmeier, Inge Rogenhofer, Bruder Georg Bayerl), mit dem "Mineth" aus Chrobold das Klarinetten-Quartett (Bruder Georg Bayerl, Isabel Lautenschlager, Imgard Dirmeier) und dem "Drei Deutsche Menuett" ein Flöten-Trio. Die Gestalt des Heiligen Nikolaus, des Bischofs von Mayra, so Martin Sollfrank, sei im Kranz der Heiligen so lebendig wie kein anderer. Doch was habe das 20. Jahrhundert aus ihm, dessen Geburtstag die katholischen Christen am 6. Dezember feiern, gemacht? Mit rotem pelzverbrämten Anzug und Zipfelmütze sei er Santa Claus, der Weihnachtsmann geworden, kritisierte er. "Eine Erfindung der Werbeindustrie, der man nur allzu gern folgte, weil man nun allerlei Kitsch verkaufen konnte."Nach dem "Als der höchste Rat beschlossen", das der Männerdreigesang vortrug, und einer adventlichen Bläserweise waren bei "Ach mein Seel, fang an zu singen" der Don-Bosco-Blaskapelle die Zuhörer wieder gefordert: Sie durften erneut mitsingen. Berührend war Sollfranks Geschichte vom Adventskalender, den es mit verschiedenen Inhalten gebe. "Der Sinn bleibt jedoch der gleiche: Jeden Tag, wenn man ein Türchen öffnet, wird man an das baldige Kommen des Gottessohnes erinnert."Noch einmal führten die Stubenmusik mit der "Angloise" aus dem Wenningeröder Tanzbüchlein, der Dreigesang mit "Maria, wie gefährlich ist" und der Männerdreigesang mit "Jetzt fangen wir zu singen an" durch die staade Zeit. Martin Sollfrank vertiefte dies mit dem Gedicht "Es leuchtet ein Licht" von Rosemarie Lange-Schlienkamp.Mit dem gemeinsam gesungenen "Tochter Zion" und dem "Pastorale" der Blaskapelle endete ein besinnlicher Adventsabend, mit dessen Spendenerlös die Renovierung der Pfarrkirche unterstützt werden soll.