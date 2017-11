Vermischtes Ensdorf

06.11.2017

06.11.2017

Die Arbeitsgemeinschaft der Ordensmänner in der Diözese Regensburg (AGOM) hat ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Weihbischof Josef Graf aus Regensburg zelebrierte mit zahlreichen Mitbrüdern in der Ensdorfer Pfarrkirche St. Jakobus den Festgottesdienst. "Ecclesia semper reformanda - die Kirche bedarf der ständigen Erneuerung", betonte Graf in seiner Predigt.

Einst Ordensrat Am 17. Februar 1967 haben sich in Regensburg Vertreter der Ordensmänner zu ihrer ersten Sitzung getroffen. Ihre Vereinigung nannte sich Ordensrat. Vorsitzender wurde Abt Augustinus Maier vom Kloster Metten. Ein Jahr später benannte sich der Ordensrat in Arbeitsgemeinschaft der Ordensmänner um. Zweimal im Jahr trifft sich die Versammlung. Aktuell ist Martin Bialas (Kloster Schwarzenfeld) der Vorsitzende, sein Stellvertreter ist Abt Thomas Freihart (Benediktinerabtei Weltenburg), als Sekretär fungiert Franz Neuhausen (Benediktinerabtei Rohr). (sön)

Der Ausgangspunkt der ständigen Erneuerung der Kirche müsse die Bekehrung der Herzen sein, wobei jeder Christ als Glied der Kirche bei sich selbst zu beginnen habe. Eine Kirchenreform müsse in der Bekehrung der Herzen beginnen - "oder ist nur eine äußere Reform der Strukturen". Als Vorbild für den Weg der ständigen Erneuerung der Kirche bezeichnete Graf den heiligen Karl Barromäus. Dieser habe sich um die Erneuerung des gesamten kirchlichen Lebens bemüht, bei der Reform des Klerus und der Orden auch Widerstände nicht gescheut. Ordensleute geben nach Ansicht des Weihbischofs auch heute der Kirche ein gutes Gesicht: das Gesicht der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, das Gesicht des Ernstes und der Entschiedenheit, aber auch der Heiterkeit und inneren Freude eines auf Gott ausgerichteten Lebens.Bei der anschließenden Herbstvollversammlung referierte Abt em. Christian Schütz vom Kloster Schweikelberg. Auf die 50 Jahre der Arbeitsgemeinschaft der Ordensmänner in der Diözese Regensburg blickte Abt em. Emmeram Geser aus Metten zurück.