Vermischtes Ensdorf

20.09.2017

"Die Kirche der Zukunft ist leer": Diese düstere Prognose aus seiner Jugend sei ein Grund gewesen, warum er selbst Priester geworden sei. Das betonte Präses Gerhard Pöpperl in seiner Predigt auf dem Eggenbergfest.

Düstere Prognosen

"Freundlich grüßt"

Gottesdienste Täglich um 18 Uhr werden in der Festwoche auf dem Eggenberg bei Ensdorf Gottesdienste gefeiert. Am Dienstag sind die Wolfsbacher hierher gepilgert. Am Mittwoch wurde Jugendgottesdienst gefeiert. Die DJK und die Pfadfinder, aber auch viele Schüler und Jugendliche waren dabei.



Am Donnerstag findet um 18 Uhr ein allgemeiner Wallfahrtsgottesdienst statt, den der Männergesangverein Ensdorf gestaltet. Am Freitag pilgern die Thanheimer auf den Eggenberg. Abmarsch ist um 16.30 Uhr bei der Kirche Thanheim.



Am Samstag führt wieder eine Kinderwallfahrt zur Eggenbergkirche und zum Gottesdienst. Anschließend gibt es eine kleine Bewirtung. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Abzweigung zur Schön.



Die Festwoche endet mit dem Abschlussgottesdienst am Samstag um 18 Uhr. Anschließend zieht eine Prozession mit dem Allerheiligsten nach Ensdorf in die Pfarrkirche. (sön)

Viele Gläubige waren zur Wallfahrtskirche der Vierzehn Nothelfer gepilgert. Jugendpfarrer Gerhard Pöpperl, Präfekt des Priesterseminars in Regensburg, zelebrierte gemeinsam mit Pater Hermann Sturm den Gottesdienst am geschmückten Freialtar vor dem Bild der Vierzehn Nothelfer. Die Musik dazu kam vom Ensdorfer Kirchenchor St. Jakobus unter Leitung von Gerhard Tschaffon und der Don-Bosco-Blaskapelle unter Georg Bayerl. "Wie stellst du dir die Zukunft der Kirche vor?" Diese Frage hatte Präses Gerhard Pöpperl bei einem Ministrantentag in Chammünster in den Raum gestellt. "Keine Kirchenbänke mehr, sondern schwebende Platten", aber auch "Der Pfarrer zieht auf dem Segway ein" oder "Die Kirche ist total bunt" gehörten zu den meist futurischen Vorschlägen.Wenn er auf seine eigene Jugend zurückblicke, sei ihm damals eine düstere Zukunft der Kirche prophezeit worden, sagte Pöpperl. Aussagen wie "Die paar Hanseln, die noch die Kirche besuchen, leben in 30 Jahren eh nicht mehr" seien mit ausschlaggebend dafür gewesen, dass er selbst Priester geworden sei: Er habe sich eine andere Kirche vorgestellt. Und tatsächlich. 30 Jahre später würden die Leute immer noch in die Kirche gehen - sie sei also keineswegs leer.Mit dem Evangelium des Tages, in dem vom Diener, dem viel Schuld erlassen werde, die Rede sei, könne man gut zeigen: Die Kirche schaue nicht auf das, was man schuldig sei, sondern auf das, was ihr geschenkt sei. Die Entsprechung im persönlichen Erleben Pöpperls war der Pfarrer, der immer nur schimpft, dass weniger Leute kommen - statt sich über die zu freuen, die kommen."Sei also selbst die Zukunft deiner Kirche", könnte sich der Bauer Johann Forster gesagt haben, der anstelle eines Marterls die Eggenbergkirche erbaute. Pöpperl forderte die Gläubigen auf: "Bauen Sie mit an der Kirche der Zukunft. Seien Sie die Zukunft Ihrer Kirche." Beifall dankte dem Prediger - "erstmals beim Festgottesdienst am Eggenberg", wie Pater Sturm anmerkte.Traditionsgemäß schloss die kirchliche Feier mit dem Wallfahrtslied "Freundlich grüßt ins Vilstal nieder". Die Andacht zu Ehren der Vierzehn Nothelfer am Nachmittag begleitete die Ensdorfer Blaskapelle unter Leitung von Hubert Haller. Sie spielte auch danach zur Unterhaltung auf. Für die Verpflegung sorgten die DJK und die Ensdorfer Feuerwehr.