Vermischtes Ensdorf

23.07.2017

23.07.2017

32 Meter lügen nicht: An die 30 Mann kamen am Samstag bei schwülwarmen Temperaturen gehörig ins Schwitzen, als sie eine Stunde lang damit beschäftigt waren, den Ensdorfer Kirwabaum in die Höhe zu wuchten.

Vorher hatten die Burschen den Baum geringelt, mit Masskrug und Gemeindewappen versehen sowie die Jahreszahl eingeschnitzt. Die Kirwamoidln hatten die Kränze gebunden und die Spitze mit weißen und blauen Bändern geschmückt. Da bei der Jakobi-Kirchweih mit Goißn gearbeitet wird, war Armschmalz gefragt, um den Baum in die Höhe zu hieven. Baummeister Martin Reiser gab dabei die Kommandos. Die Kirwamoidln sorgten für flüssigen Nachschub. Sie waren überzeugt: "Mir hom die stärksten Kirwaboum" und "Mir hom den schönsten Kirwabaum". Fachkundige Zaungäste begutachteten aus sicherer Entfernung die Plackerei."Wir sind stolz auf unsere feschen Kirwapaare", verkündete am Abend der Vorsitzende der Feuerwehr, Richard Reiser. Feuerwehr und Kirwapaare hätten das Fest hervorragend organisiert, lobte Bürgermeister Markus Dollacker. Die Band Sakrisch spielte auf. Dass sie nicht nur beim Baumaufstellen super sind, zeigten die Kirwaburschen, als sie mit ihren Moidln ihre Tänze vorführten.