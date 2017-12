Vermischtes Ensdorf

27.12.2017

Im Pfarrsaal übergaben die Organisatoren des Adventsmarkts, Johann Ram und Isabel Lautenschlager - Christine Hecke war verhindert -, einen Spendenscheck in Höhe von 900 Euro. Die Summe, die sich aus den Standgebühren und Spenden der Aussteller zusammensetze, so Ram, gingen an die Jugendhilfestation St. Martin in Amberg.

"Dass aus dem Erlös des Ensdorfer Adventsmarkts", so der Leiter der Jugendhilfestation, Sozialpädagoge Josef Richthammer, in seinen Dankesworten, "diese stolze Summe übergeben werden kann, freut mich sehr." Der Betrag werde voll in den erlebnispädagogischen Bereich der Jugendhilfestation einfließen und direkt den Jugendlichen zugutekommen. Der Schwerpunkt der Jugendhilfestation liege vor allem in der Jugend- und Behindertenhilfe."Wir bemühen uns, innerhalb unserer Möglichkeiten, auch in schwierigen Zeiten kreative Lebens- und Entfaltungsräume für junge Menschen zu schaffen", betonte Richthammer. In diesem Sinne wurde die Jugendhilfe St. Martin in Amberg als ein teilstationärer und ambulanter Dienst für Kinder und Jugendliche mit ihren Familien in der Stadt und im Landkreis Amberg aufgebaut. Heuer sei der Ensdorfer Adventsmarkt in größerem Rahmen abgelaufen, mehr Gelände und Raum von Pfarrei und Kloster zur Verfügung gestellt worden, so Johann Ram. Danken wolle er deshalb, betonte er gemeinsam mit Isabel Lautenschlager, mit einem Präsent Pfarrer Pater Hermann Sturm, "der als Erster beim Aufbau mithalf und am Ende noch Abfall wegräumte." Dieser Dank gelte auch Franz Bleicher, dem Haustechniker des Klosters, "der das Organisationsteam seit Jahren unterstützt und mit Rat und Tat zur Seite steht".