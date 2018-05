Vermischtes Ensdorf

Wolfsbach. Bürgermeister Markus Dollacker ist entsetzt und ebenso wie Georg Fröhlich aus Wolfsbach gewaltig sauer.

Wurde doch Ende April bei der aus etwa fünf Stämmen bestehenden Eberesche auf der Grünfläche des Friedhofs die Rinde durchschnitten und so stark beschädigt, dass sie absterben wird. "Da ärgerst du dich schon, da macht es keinen Spaß mehr", schimpft Georg Fröhlich über diesen Vandalismus. Er erinnert daran, dass vor drei Jahren am gleichen Platz die Eberesche, die er fünf Jahre vorher vom Förster geschenkt bekam und pflanzte, umgesägt wurde.Dazu kommt noch, dass an Weihnachten Kerzen von mehreren Gräbern entfernt wurden. Georg Fröhlich ist sauer. Stinksauer. Seit 1956 kümmert sich der 79-Jährige nun schon ehrenamtlich um die Pflege des Friedhofs, hält auch das Leichenhaus sauber. "Aber nach diesen Vorkommnissen werde ich dieses Ehrenamt ablegen", so Fröhlichs Reaktion. Hinweise auf die Baumfrevler können bei der Gemeinde (09624/28 20) gemeldet werden, informiert er die Bevölkerung,