04.12.2017

Die Edelweiß-Schützen verstehen zu feiern. So verbinden sie die Bekanntgabe der Preisträger des Weihnachtsschießens und der Gewinner der Weihnachtsscheibe mit der Ehrung verdienter Schützen. Dazu werden als Schmankerl die besten Teiler auf eine von Georg Lehmeier gestiftete Ehrenscheibe und auf die Geburtstagsscheibe von Heiner Graf belohnt.

Wolfsbach. Schützenmeister Heinrich Graf informierte vor zahlreichen Besuchern, dass beim Weihnachtsschießen 45 Teilnehmer gezählt wurden. Gezielt worden sei auf Nüsse und Kugeln am Christbaum. Jeder Starter erhielt vom Nikolaus ein Päckchen. Beim Weihnachtsschießen sei die von Martin und Kerstin Eck gestiftete Weihnachtsscheibe ausgeschossen worden. Christina Drick gewann sie mit einem 10,8-Teiler vor Renate Marschall (28). Rita Thomas wurde Dritte (43,2).Die von Georg Lehmeier gestiftete Ehrenscheibe gehe mit einem 62-Teiler an Markus Vogl. Es folgten Patrick Marschall (78,2) und Karl Schmid (80,5). Die von Schützenmeister Heiner Graf gesponserte Geburtstagsscheibe, so Schießleiter Matthias Ehebauer, gewann Thomas Drick (56) vor Tobias Graf (100,1) und Rita Thomas (108,2). Ihr Dank, so Schützenmeister und Schießleiter, gelte allen Teilnehmern und Helfern. Es sei ihm Freude und Ehre zugleich, so Schützenmeister Graf, mit Landessportleiter Ludwig Mayer und Bürgermeister Markus Dollacker verdiente Mitglieder auszeichnen zu können.So konnten für verdienstvolle Mitarbeit im Verein Andrea Schmid, Anita Dotzler, Renate Marschall und Tanja Werth das silberne Ehrenzeichen entgegennehmen. Das goldene Ehrenzeichen empfingen Theresia Eichenseer, Doris Fischer, Esther Bieber und Lea Bieber, die silberne Verdienstnadel Christine Heimler und die goldene Emma Riedl.Thomas Drick und Joachim Baldauf wurden für 30 Jahre aktive Teilnahme am Schießsport mit der Sebastianus-Nadel des DSB-Präsidenten Hans Heinrich von Schönfels bedacht. Für 25 Jahre bekam Emma Riedl die goldene, für 20 Stephanie Eichenseer und Anita Dotzler die silberne, für 15 Patrick Marschall, Martin Eck und Heinrich Graf die bronzene und für zehn Jahre Georg Dotzler die grüne Ehrennadel.