Ihren Ordensgründer feierten die Salesianer Don Boscos am Wochenende. Dabei war auch wieder die Jugend eingebunden. Für sie gab es eine kostenlose Kinder-Kinonacht am Samstagnachmittag im Bildungshaus. Pater Thomas Lürsmann, Bildungsreferentin Viktoria Kirschner, Bruder Robert Rainer und Praktikantin Helen Hartung sowie die Leiterinnen des Offenen Treffs, Inge Roidl und Petra Schimmelpfennig, gaben an knapp 30 Kinder Karten für den Film "Die drei Federn" aus, dazu Popcorn, Pizzasemmeln und Getränke. Im Gruppenraum zeigte Pater Thomas Lürsmann mit der Handpuppe Ingo das Leben und Wirken Don Boscos auf. Dann begann der Film vom Fürsten, der drei Söhne hatte, nach den Gebrüdern Grimm. Danach bekamen die Kinder Bastelangebote - ein Sorgenpüppchen, einen Engel aus Wäscheklammern und einen aus einem Holzscheit konnten sie anfertigen und Engel-Mandalas malen. Eine Abschlussandacht mit der Reflektion zum Film rundete den Don-Bosco-Kinderabend ab. Bild: sön