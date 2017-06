Vermischtes Ensdorf

22.06.2017

12

0 22.06.201712

Der alte Brauch, dass Firmpaten fünf Jahre lang ihren Patenkindern nach dem Bruderschaftsfest mit Andacht und Prozession eine Brotzeit spendieren, hat in Ensdorf lange Tradition.

Der Überlieferung nach zahlten die Paten dabei drei Knackwürste, eine Semmel und eine Maß Bier, berichtet August Berschneider. Nachdem der Brauch Jahrzehnte abgekommen war, rief er ihn vor 30 Jahren wieder ins Leben. Seitdem lädt die Feuerwehr die Bevölkerung alljährlich am Bruderschaftssonntag zum Knackwurstfest auf dem Kirchenvorplatz ein. Am Sonntagnachmittag ließen sich viele bei brütender Hitze Knackwürste und Bier oder auch Kaffee und Kuchen schmecken, feierten unbeirrt bis in den späten Abend. Das gesellige Miteinander stand im Mittelpunkt. Man unterhielt sich, traf viele Bekannte und Freunde, die zu diesem Anlass zum Teil von weit her wieder nach Ensdorf gekommen waren. Leider konnte man nicht viele der Firmlinge mit ihren Paten sehen. Dafür kamen Vertreter der Freiwilligen Feuerwehren Rieden und Thanheim zu den Ensdorfer Floriansjüngern, um mit ihnen gemeinsam zu feiern.