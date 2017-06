Vermischtes Ensdorf

14.06.2017

0 14.06.2017

(sön) Die Ensdorfer Künstler Margot Babl, Siegfried Link und Gerd Seidel haben die Siebtklässler der Mittelschule Ensdorf besucht und sich deren Fragen gestellt. 2004 hatte Josef Bartmann, damals Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins, die Jahresausstellung der Ensdorfer Künstler ins Leben gerufen. Dem Kreis gehören aktuell acht bis zehn Kunstschaffende an, von denen keiner Kunst studiert hat. Alle seien Autodidakten, entweder in Ensdorf geboren oder dort wohnhaft.

"Ein Künstler ist immer mit Herzblut dabei, ohne die Kunst wäre das Leben leer", sagte Seidel zu den Schülern. Der Künstler habe die Freiheit, es so abzubilden, wie er es sich vorstellt und es sehen will. Siegfried Link erläuterte, dass die Bilder im Kopf konstruiert würden und fertig seien, bevor sie zu Papier gebracht werden. Auch aus dem Bauchgefühl heraus entstünden Bilder, meist von der Natur geprägt. Dabei spielen Farbenspiel, Naturimpressionen und Lichtreflexionen eine große Rolle. Margot Babl reizt es, viel Licht und Schatten aufs Papier zu bringen. Schon als Kind hat sie gerne gemalt, später mit den eigenen Kindern. Überrascht waren die Schüler, dass die drei Künstler ihre Bilder nicht in einem Stück anfertigen, sondern sie auch mal zur Seite stellen, immer wieder ansehen und teils erst nach Wochen weitermalen. Wichtig sei, den Punkt zu erkennen, wann das Bild fertig ist. Male man über diesen Punkt hinaus weiter, werde das Ergebnis nicht so schön und im schlimmsten Fall sogar zerstört.Da von der Kunst nur ein Prozent der Künstler leben kann, haben die drei Ensdorfer alle einen anderen Beruf. Die Siebtklässler aber freuen sich schon auf die nächste Jahresausstellung der Ensdorfer Künstler, zu deren Vernissage sie eingeladen sind.